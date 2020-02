Máte rádi logické hry? Pak si nenechte ujít tuto novinku pro iPhone

Kvalitních adventur a zajímavých logických her není nikdy málo, což si pravděpodobně řekli také vývojáři z Dotoyou Games, kteří přispěchali s nejnovějším počinem jménem Incredible Mandy. Ten nás zavede do živých vzpomínek jedné nerozlučné dvojky, konkrétně bratra a sestry, kteří si k sobě opětovně hledají cestu a snaží se najít jeden druhého. Hra elegantně kombinuje oba žánry a kromě náruživých logických hříček nabídne také pořádně epickou výpravu a plejádu dosud neprozkoumaných možností.

Pokud nedáte dopustit na netradiční puzzle hry a klasické skládání objektů dohromady vám již moc nevoní, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři z Dotoyou Games se totiž pustili do vývoje další zajímavé hříčky Incredible Mandy, která nás zavede do proměnlivého a fantaskního světa vzpomínek bratra a sestry. Bude jen na nás, abychom se světem probojovali, porazili řadu nebezpečných bossů a vyřešili všechny hádanky. Samozřejmě nás i přes logickou náturu hry čeká epická výprava, během níž se podíváme do různých zákoutí magické země, ať už na vrcholky her, do kaňonů, nebo na dálná pobřeží. Vzpomínky nerozlučné dvojice jsou navíc rozesety po celém světě a uzamčeny v truhlách, jež budeme muset sbírat.

Chybět nebude ani 8 unikátních úrovní, z nichž každá nabídne svůj vlastní level design a především odlišný přístup k řešení hádanek. V každé se navíc nachází jeden boss, kterého budeme nuceni vlastnoručně porazit, abychom se dostali v příběhu dál. Nicméně se nebojte, akční souboje budou jen zlomkem celé hry a prim bude hrát spíše trpělivý přístup a hlavolamy. Pokud se však poohlížíte po hře, jež efektivně kombinuje oba žánry, Incredible Mandy by mohlo být přesně pro vás. Kampaň trvá až 15 hodin, tudíž vám na hezkou chvíli vydrží, a to pochopitelně do tohoto čísla nezapočítáváme možnost, že se u nějaké hádanky zkrátka hráč zasekne. V každém případě se jedná o titul s nádhernou audiovizuální stránkou, příjemným hudebním doprovodem a příznivou cenovkou 79 korun, tudíž doporučujeme zamířit na App Store a dát tomuto unikátu šanci.