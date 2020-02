Jak a iPhonu nastavit automatické přehrávání hudby po nasednutí do auta

Pokud v autě posloucháte hudbu z vašeho iPhonu, tak mi jistě dáte za pravdu, že se ve většině případů hudba po nasednutí do auta nespustí sama. Telefon prvně musíte připojit, poté otevřít aplikaci a nakonec spustit přehrávání, popřípadě ještě zvýšit hlasitosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o celkem zažitý postup, který musíte opakovat po každém sednutí do auta, tak proč nenechat iPhone, aby jej udělal za vás? V rámci iOS 13 jsme se dočkali nové aplikace Zkratky společně s automatizacemi, ve kterých si můžete nastavit akci, která nastane za určitých podmínek. Pojďme se společně podívat, jakým způsobem můžete nastavit automatické přehrávání po nasednutí do auta.

Jak nastavit automatické přehrávání hudby po nasednutí do auta

Pro názorný příklad si ukážeme postup pro spuštění aplikace Spotify a spuštění přehrávání po připojení ke CarPlay. Nejprve tedy otevřete aplikaci Zkratky, a poté se v dolním menu přesuňte do sekce Automatizace. Nyní v pravém horním rohu klepněte na ikonu +, a poté zvolte možnost Vytvořit osobní automatizaci. Zde poté v sekci Pohyb klepněte na možnost CarPlay a na nové obrazovce zaškrtněte možnost Připojení. Poté v pravém horním rohu klepněte na možnost Další. Nyní klepněte na tlačítko Přidat akci a otevřete sekci Skripty, kde rozklikněte možnost Otevřít aplikaci. Nyní klepněte na Vybrat a vyberte aplikaci, kterou chcete spustit – v mém případě Spotify, avšak můžete si zvolit například Hudbu, Deezer či další. Poté klepněte na modrou ikonu + a přesuňte se do možnosti Média, kde sjeďte níže a v sekci Přehrávání vyberte Přehrát/pozastavit. Poté na Přehrát/pozastavit klepněte a zvolte možnost Přehrát. Nakonec, pokud chcete vždy nastavit hlasitost na maximum, tak klepněte opět na ikonu +, přesuňte se do Média a níže v sekci Přehrávání klepněte na Nastavit hlasitost. Poté klepněte na 50 % a pomocí posuvníku přesuňte hlasitost doprava na 100 %. Pak v pravém horní rohu klepněte na Další. Nyní si vyberte, zdali se má iPhone dotázat před spuštěním automatizace, a poté klepněte na Hotovo v pravém horním rohu.

Ne každý má samozřejmě v autě k dispozici CarPlay a dost možná se připojuje klasicky pomocí Bluetooth. I v tomto případě si lze poradit. Stačí, abyste v prvním kroku nevybrali možnost CarPlay, ale Bluetooth v sekci Nastavení. Poté si vyberte ze seznamu zařízení, po jehož připojení se má spustit aplikace, přehrávat hudba a nastavit hlasitost na maximum. Tento postup už se nachází v odstavci výše a je totožný.