Apple je pod palbou dalšího patentového trolla, tentokrát za iPhone 11 a iPad Pro

Poměrně často se můžeme setkat se situací, kdy Apple žaluje společnost, která vznikla před nedávnem a nárokuje si technologie, které Apple ve svých zařízeních používá. Do stejné situace se kalifornský gigant dostal i v těchto dnech. Žalobu na něj podala konkrétně společnost Neodron, která si došlapuje na technologie v iPhonu 11 a 12,9″ iPadu třetí generace.

Fotogalerie iphone 11 zezadu iphone 11 zada detail iphone 11 zespodu iphone 11 zboku +9 Fotek iphone 11 z druheho boku iphone 11 vybaleny iphone 11 s krabickou iphone 11 na krabicce iphone 11 krabicka iphone 11 fotoaparat iphone 11 fotoaparat detail iphone 11 face id Vstoupit do galerie

Společnost Neodron tvrdí, že Apple porušuje celkem čtyři její patenty. První dva se týkají funkcí kapacitní klávesnice. Podle žalobního podání Apple u iPhonu 11 použil Neodronem vlastněný patent na rozložení kláves, přičemž tvrdí, že tyto patenty vlastní od října roku 2010 a března roku 2011. Další dva patenty pojednávají o dotykových senzorech a gestu přiblížení. Zde už údajně kromě iPhonu 11 „hřeší“ i výše zmíněný iPad. Patenty prý byly podány v létě roku 2014 a 2016. Je opravdu zvláštní, že tyto funkce, které mimochodem najdeme ve všech jablečných zařízeních s dotykovým displejem, porušují právě tyto dva produkty.

Společnost Neodron byla založena v Irsku na konci roku 2018. S podobnými žalobami má od té doby již bohaté zkušenosti. Minulý rok ve velkém žalovala společnosti jako Amazon, Dell, HP či Samsung. Washington Times uvádí, že kdyby tyto spory společnost vyhrála, bylo by zakázáno prodávat 80 % tabletů s Androidem. U smartphonů s Androidem by to bylo dokonce 97 %. Jak ale vidíme, Neodron nelení ani letos. Kromě Applu společnost ve stejný den zažalovala například Amazon, ASUS, LG, Sony, Microsoft nebo Samsung. Ačkoliv zatím není spor u konce, je více než pravděpodobné, že z něj vyjde Apple jako vítěz.