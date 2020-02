5 aplikací pro iPhone, které by se vám mohly hodit na předjarních výletech

Přestože kalendář hlásí teprve polovinu února, faktem je, že počasí za okny se podobá mnohem víc jarnímu než tomu zimnímu. Mnozí z nás proto vyráží čím dál častěji na první větší výlety v tomto roce, které k dobrému (nebo alespoň snesitelnému) počasí zkrátka patří. Pokud se na nějaký výlet chystáte i vy či byste minimálně něco rádi podnikli, podívejte se na náš výběr pěti aplikací, které by se vám mohly na předjarních výletech hodit.

Na kole i pěšky

Pokud máte problém s vymyšlením zajímavého výletu a to ať pěšího či cyklo, aplikace Na kole i pěšky by ve vašem iPhonu rozhodně neměla chybět. Jedná se totiž s trochou nadsázky o jakési shromaždiště spousty zajímavých míst a akcí konaných v celé České republice. V aplikaci nechybí jak možnost výběru lokality skrze ruční zadání, tak i podle vaší současné polohy, díky čemuž si velmi snadno najdete ideální cíl přesně pro vás. Osobně používám aplikaci nejraději na hledání různých stezek, které se v ní ukazují na přehledné mapě a hlavně i s důležitými informacemi o výškovém profilu stezky, její délce a samozřejmě i náročnosti. Fajn je i to, že u mnoha stezek jsou v popisech uvedeny užitečné tipy například ohledně možnosti koupání v jejich blízkosti, potažmo občerstvení. Člověk tak na stezku může vyrazit vybaven naprosto dokonale a užít si díky tomu všechny její možnosti.

Mapy.cz

Pokud nejste příznivci „předpřipravených“ stezek a rádi vyrážíte takříkajíc na vlastní triko, je fajn se při svém putování opřít alespoň o nějaké mapy. Zřejmě nejlepší možností v rámci mobilního mapového světa jsou Mapy.cz od Seznamu. Ty jsou jednak velmi přehledné, jednak jsou schopné vyhledat obrovské množství lokalit, lze je stáhnout pro offline využívání, použít samozřejmě ke klasickému navigování a když už budete s vymýšlením výletů v koncích, můžete v nich díky možnosti Výlet po okolí najít nejbližší zajímavá místa, která si zaslouží vaši pozornost. Pokud by vás pak nezajímala vaše trasa dopředu, ale rádi byste si ji detailně prohlédli zpětně (tedy po jejím ujitím), je tu funkce Stopař, která zaznamenává každý váš krok a po doražení do cíle vás s profilem vaší cesty seznámí. Zkrátka fajn parťák na cesty.

Muj vlak

Přestože žijeme v době automobilů, mnozí turisté dávají při výletech přednost dopravě vlakem. Přesně těm by se mohla hodit aplikace Můj vlak, která slouží jako kapesní jízdní řády a průvodčí v jednom. Přes aplikaci totiž lze velmi jednoduše lístky do vlaků koupit a rovnou i zaplatit. Jablíčkáře rozhodně potěší to, že platba jízdenek je možná i přes Apple Pay, jehož podporu aplikace dostala teprve před pár týdny. Obecně se pak dá o aplikaci říci, že je její prostředí velmi příjemné a že ji lze využívat i offline, jelikož umožňuje stažení offline jízdního řádu. Pokud tedy míříte mimo civilizaci, tato aplikace vás ve štychu nenechá.

Záchranka

Úraz na výletě si rozhodně nepřeje nikdo z nás. Je však rozhodně lepší na něj být připraven, nežli jím být zaskočen a nevědět, co si v takové situaci počít. Skvělým prvním krokem k připravenosti na podobné situace je stažení aplikace Záchranka, skrze kterou lze velmi snadno přivolat v případě nouze pomoc. Kromě toho v ní naleznete i základní tipy na první pomoc u různých úrazů, což rozhodně také není od věci. Prostředí aplikace je navíc velmi intuitivní, abyste s ní byli schopni pracovat i ve stresových situacích, což ty týkající se úrazů rozhodně jsou.

Jdeš na pivo

Co bychom to byli za Čechy, kdybychom se na výletě alespoň jednou nezastavili na dobré pivo. Pokud jste příznivci zlatavého moku z dílny Plzeňského Prazdroje, pak vám hledání podniku, ve kterém jej čepují, zabere díky aplikaci Jdeš na pivo jen pár vteřin. S trochou nadsázky jí totiž lze popsat jako vyhledávač hospod, který vás informuje krom druhu piva na čepu třeba i o tom, zda se v daném podniku vaří, je v něm WiFi či v něm lze platit kartou. Zkrátka ideální aplikace pro fanoušky dobrého českého piva a zejména pak Plzeňského Prazdroje.