Na iPhony brzy dorazí nový Sonic, tentokrát z prostředí olympiády

Kdo by neznal tohoto ikonického modrého ježka, který si to brázdí nejrůznějšími hrami a animovanými seriály již více než 30 let. Za tu dobu se ježek Sonic stal legendární postavičkou, která si v herním světě vydobyla patřičné místo na piedestalu a do dnešního doby je jedním z nejoblíbenějších charakterů. Netřeba snad dodávat, že podobně enormní úspěch zaznamenal také nejnovější film se Sonicem v hlavní roli, který sleduje jeho urputný boj se záporákem Dr. Robotnikem. V mezičase si však nadpozemsky rychlý ježek odskočí také na olympijské hry v Tokiu, a to v chystaném titulu Sonic at the Olympic Games.

Ač má tato ikonická postavička plné ruce práce s odvrácením totalitní nadvlády Dr. Robotnika, jedné z největších záporných postav všech dob, nezapomene ani na chystané olympijské hry, které se budou konat v létě. Vývojáři z herní společnosti Sega totiž k této příležitosti připravují také speciální hru, jež má navázat navázat na úspěch filmu a zároveň tématicky poukázat na probíhající mezinárodní klání. Sonic si tak udělá výlet i na olympijské hry, kde bude závodit rovnou v několika disciplínách a bude pochopitelně na nás, abychom mu v tomto nelehkém úkolu pomohli. Nebude chybět řada povedených miniher, jako je například běh na 400 metrů, skákání na trampolíně, stolní tenis, lukostřelba nebo skok do dálky.

Samozřejmě nepůjde o simulátor sportů, hra se inspiruje spíše u takových legendárních titulů jako je Super Mario Run. Počínání hráčů bude navíc doprovázet akční soundtrack, povedená vizuální stránka a především nesčetné hlášky Sonica. Pokud to vývojáři nepřeženou s mikrotransakcemi, možná nás čeká další herní hit, kterým se Sega bude moci pochlubit. Konec konců, hry s legendárními postavičkami zkrátka táhnou, stačí se podívat na Mario Kart Tour, jenž oslovilo desítky milionů hráčů. Chcete-li se tedy pořádně vyřádit a zároveň si vyzkoušet nějaké ti disciplíny, zamiřte na oficiální stránky a předběžně se zaregistrujte. Čím více registrací proběhne, tím lepší odměny tvůrci hráčům rozdají, včetně speciálních eventů, nákupních bodů a dalších drobností. Sonic se přiřítí na naše obrazovky již 7. května.