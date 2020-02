Apple hlásí velkou posilu. S Apple TV+ mu bude pomáhat bývalý šéf HBO

Apple se s nejnovější službou Apple TV+ příliš nedaří. Fanoušci si platformu pro sledování filmů a seriálů sice vcelku oblíbili, ale kritici si stěžují zejména na nedostatek obsahu a neschopnost konkurovat takovým gigantům jako je Netflix, Hulu nebo HBO. S tímto problémem by měl Applu pomoci nově i bývalý šéf HBO, Richard Plepler, který nedávno podepsal s technologickým gigantem pětiletou exkluzivní smlouvu.

Platforma Apple TV+ chce jít s dobou a snaží se rozvířit stojaté vody kinematografického průmyslu, a to především pomocí sociálních témat a originálních námětů. S tímto úkolem by mohl pomoci Richard Plepler, bývalý šéf HBO, který s Applem podepsal pětiletou smlouvu a bude se podílet na tvorbě obsahu. A podle nejnovějších zpráv to vypadá, že má v tomto případě poměrně jasno. Richard totiž najal literární agentku Heather Karpas, která se podle profilu na LinkedIn věnuje zejména knihám, jež obsahují citlivé náměty, kam spadají například menšiny, ať už sexuální nebo rasové, identifikace jedince, problematické rodinné či přátelské vztahy a další pikantní okruhy. Karpas se zařadila po bok zaměstnanců společnosti Eden Productions, již Plepler vlastní, tento měsíc a vypadá to, že by mohla výrazně ovlivnit budoucí směřování platformy Apple TV+, alespoň tedy z hlediska nového obsahu.

A není divu, Heather je nadaná literární agentka, která dlouhou dobu reprezentovala autora stojícího za New York Times Magazine, novinářku a spisovatelku Taffy Brodesser-Akner, jež je známá především díky knize Fleishman Is in Trouble, a moderátora Karamo Browna, který se věnoval zejména problematice LGBT v reality show Queer Eye. Ač se Applu zatím dařilo pokrývat většinu žánrů zajímavými snímky jako je Servant, Dickinson, Mythic Quest: Raven’s Banquet, The Morning Show nebo See, společnost se chce inspirovat u konkurence a zaměřit se také na problematická témata a diverzitu. První vlaštovkou by v tomto případě mohl být seriál Little America, který sleduje osudy imigrantů ve Spojených státech, a dokument Visible: Out on Television, jenž se naopak věnuje právům jedinců z LGBT komunity. Podobné náměty mají konec konců úspěch, o čemž svědčí například Transparent od Amazonu nebo Sex Education od Netflixu. Uvidíme, zda se Richardovi spolu s Heather podaří prosadit své nápady a přijít s něčím novým a neviděným.