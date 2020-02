Microsoft začal veřejně testovat hraní her z Xboxu na iPhonu

Je to již pár měsíců, co jsme se dočkali slavnostního oznámení ze strany Microsoftu, že se na naše mobilní obrazovky brzy podívá streamovací služba Project xCloud. Ta na podzim podle plánu vážně dorazila na Android, avšak jablíčkáři opět ostrouhali a od té doby bylo více méně ticho po pěšině. To se naštěstí pomalu mění, technologický gigant totiž konečně vydal testovací verzi pro iOS, která hry z Xboxu přinese i na displeje našich telefonů.

Není to tak dávno, co jme informovali o čtveřici nejlepších herních streamovacích platforem. Dlouho očekávaný Project xCloud od Microsoftu však na seznamu ze zřejmých důvodů chyběl. Zatím je totiž dostupný pouze v několika málo zemích a především dosud nepodporoval většinu jablečných zařízení. To se však dneškem mění, na službu si sice ještě počkáme, ale technologický gigant se umoudřil a pro hráče ve Spojených státech, Kanadě a Velké Británii připravil speciální testovací verzi pro iOS. Ta je omezena na pouhých 10 tisíc zájemců a obsáhne jedinou hru, kterou je Halo: The Master Chief Collection. Vše bude probíhat tradičně v rámci programu TestFlight, přes nějž budou mít testeři možnost si platformu stáhnout.

Přímé streamování z konzole pomocí Xbox Console Streaming zatím nedostupné nebude, a test se tak vztáhne výhradně na hraní pomocí vzdáleného cloudu. Microsoft se chce podle oficiálního vyjádření zaměřit spíše na užší testování, které odhalí kapacity serverů a především bude sloužit jako jakýsi technický zátěžový experiment. Účastníci testování se navíc budou s největší pravděpodobností střídat, především z důvodu velké poptávky. Vypadá to tedy, že Microsoft zpočátku zvolí 10 tisíc šťastlivců, které v průběhu zkrátka postupně obmění. Tak či onak se jedná rozhodně o krok dobrým směrem a světla naděje pro jablíčkáře, kteří by si v budoucnu své konzolové hry rádi zahráli také na malé obrazovce iPhonu. Co se beta verze týče, jedinou podmínkou je iOS 13.0 a vyšší, účet Microsoftu a bezdrátový ovladač od Xboxu.