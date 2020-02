Česká republika je už 28 let online. Jak u nás začátky internetu vypadaly?

Dnes je to přesně osmadvacet let, co je Česká republika připojená k internetu. Dnes už si život bez internetu neumíme představit. Potřebujeme ho k práci, studiu, zábavě, nebo třeba k provozu domácnosti. Když se Česká republika jako 39. země na světě připojila 13. února roku 1992 k celosvětové síti, byl internet zpočátku výsadou akademiků, vědců a odborníků. Do domácností a komerční sféry se začal šířit až později.

Internet v Česku nebyl ve svých počátcích rozhodně levnou záležitostí. Zatímco dnes se průměrná cena za normální připojení pohybuje v řádech stovek korun, v roce 1995 činil měsíční paušál za internetové připojení okolo tisícovky, přičemž průměrná měsíční mzda byla zhruba 8500 korun. Mnozí tedy jako řešení volili internetové kavárny – zde si člověk mohl zaplatit internet na určitou dobu a vyřídit vše potřebné – odpovědět na e-maily, pročíst si zprávy, vyhledat informace pro studium nebo jen chatovat s přáteli, a ještě si u toho dát dobrou kávu nebo zákusek. Spolu s poklesem cen internetu kavárny postupně zanikly, z některých jejích provozovatelů se ale časem stali právě poskytovatelé internetového připojení. Rozmohlo se také podnikání na internetu – jedním z nejznámějších příkladů firmy, která začala v devadesátých letech a vydržela dodnes, je třeba Seznam Iva Lukačeviče.

Zatímco podle studie Monitor.cz bylo v roce 1998 k internetu připojeno jen 480 tisíc aktivních uživatelů (necelých pět procent populace), dnes je to podle údajů českého statistického úřadu více než 81 %. Chcete si připomenout, jak vypadaly první české webové stránky? Podívejte se do naší galerie. Česká republika se k internetu slavnostně připojila 13. února 1992 v posluchárně č. 257 v sídle Fakulty elektrotechnické ČVUT v pražských Dejvicích, rychlost připojení se v té době pohybovala okolo neuvěřitelných 19,2 kb/s.