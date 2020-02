Apple přemýšlí nad unikátním způsobem aktivace jeho chystaných chytrých brýlí

Je téměř veřejným tajemstvím, že Apple pilně pracuje na brýlích pro rozšířenou realitu, které by mohla doplňovat i realita virtuální. Konec konců, Apple pumpuje do výzkumu a vývoje stovky milionů dolarů a neustále přichází s novými patenty, které práce na některých dlouho očekávaných projektech jen potvrzují . Nejinak je tomu i u toho nejnovějšího, jenž se zaměřuje na detekci pohybu a schopnost rozeznat úkony uživatele.

Tentokrát se společnost vytasila se svou stálicí, kterou je virtuální a rozšířená realita. Patent naznačuje, jak by mohla fungovat detekce pohybu a především automatická aktivace headsetu v případě, že si ho uživatel nasadí na hlavu. Zařízení by totiž údajně vůbec nemuselo obsahovat viditelné věci jako je například kamera nebo jakýkoliv jiný senzor. Vše by bylo zabudováno přímo uvnitř brýlí, ve kterých by senzor dokázal rozeznat prostorovou orientaci a dokonce také to, pod jakým úhlem je zařízení natočené. Samozřejmě by nechyběla jak stacionární, tak pohybová varianta, tudíž by systém detekoval i nasazení brýlí na hlavu a jejich natočení. Vše by pak fungovalo na bázi magnetů a magnetických indukčních čar, podle nichž by se jednotlivé senzory orientovaly a sledovaly pohybovou dráhu. V praxi by to mohlo znamenat, že se po nasazení brýle automaticky aktivují a přivítají vás v uživatelském rozhraní. Po sundání se zase opětovně deaktivují, a nestane se vám tedy, že byste je nedopatřením nechali zapnuté. V tomto případě by se jednalo o nespornou výhodu, kterou se konkurence příliš chlubit nemůže. Většina headsetů totiž spoléhá právě na externí kamery a jiné prvky, které zařízení informují o tom, kde se uživatel nachází. Díky zabudovaným senzorům by tak tato nepříjemnost odpadla a k plnohodnotnému zážitku by vám stačily právě samotné brýle. Ty by si mezi senzory navzájem neustále vyměňovaly informace, hodnotící okolní prostředí a případné vyhodnocení toho, zda se má zařízení vypnout, nebo zapnout. Uvidíme, zda Apple po tomto unikátním konceptu sáhne.