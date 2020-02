Rozbijte prasátka: Reproduktory KEF LSX podporující AirPlay 2 jsou nyní o třetinu levnější

Není tomu tak dávno, co nám do redakce dorazily na testy reproduktory KEF LSX. Ty jsme si prakticky od prvního zapnutí díky jejich vynikajícímu zvuku zamilovali a jediné, co nás na nich takříkajíc štvalo byla jejich vyšší cena. Tu totiž výrobce nastavil na 29990 korun, což zkrátka není málo. O to víc nás nyní potěšilo, že cena těchto reproduktorů klesla o třetinu, o čemž jsme se rozhodli informovat i vás.

Reproduktory LSX aktuálně disponují přímým streamováním z Apple Music, Spotify Connect (i pro neplacené uživatele), TIDAL, Roon, Bluetooth, analogový a optický vstup. Široká konektivita zaručí možné propojení skoro s každým zdrojem zvuku. Kompaktní, snadno ovladatelné a s možnostmi streamování či připojení k TV. Reproduktory LSX uspokojí všechny uživatele, kteří očekávají to nejlepší. Samotné reproduktory doplňuje i široká řada příslušenství. Aktuálně si lze vybírat ze tří typů stojanů, které jsou dostupné ve dvou barvách. Pro jablíčkáře je pak vynikající zprávou podpora AirPlay 2. I ostatní technické specifikace reproduktůr LSX však stojí za pozornost. Pro lepší přehlednost jsme je seřadili kompletně do odrážek níže:

Patentovaný 4.5″ Uni-Q měnič; unikátní konstrukce s krytým chlazením

Technologie KEF Music Integrity Engine

2 x 30W + 2 x 70W zesilovače třídy D

Nastavitelný ekvalizér přes KEF Control App

Aplikace pro iOS a Android™

Bezdrátové propojení mezi reproduktory až do rozlišení 48kHz/24bit; volitelné kabelové propojení mezi reproduktory pro Hi-Res poslech až do 96kHz/24bit

Podpora souborů až do 192kHz/24bit

2.4GHz/5GHz dvou-pásmová wi-fi (DLNA/uPNP™)

AirPlay 2 (po aktualizaci softwaru)

Roon

Spotify Connect

TIDAL (přes KEF Stream app)

Bluetooth 4.2 s Qualcomm® aptX™ kodekem

Optický vstup (TOSLINK)

AUX vstup

Subwoofer výstup

Příprava pro uchycení na zeď či stojan (originální příslušenství brzo k dispozici)

Podpora programovatelných ovladačů třetích stran

Podpora IP

Dostupné v 5 barvách

Reproduktory LSX lze zakoupit či otestovat u autorizovaných prodejců. Naši recenzi si můžete přečíst zde. Více informací o produktu na oficiálních stránkách KEF.