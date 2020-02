Netradiční iOS hra Alley vám ukáže, jak to vypadá v noční můře

Jednou za čas se na jablečném systému objeví hra, která vytře hráčům zrak, a byť neoplývá milionovým rozpočtem a není zahalena oponou marketingových kampaní, dokáže se prosadit. Právě takovou hrou by mohla být i Alley, nová odpočinková procházka noční můrou od studia goGame. Ostatně, tito vývojáři nejsou žádní amatéři a mají za sebou řadu povedených titulů, mezi něž patří například Dragon Project nebo Three Kingdom Domination. Tentokrát se ale místo magické země podíváme do snu jedné mladé dívky.

Herní studio goGame sice nejspíše většině hráčů nic moc neřekne, ale ve své podstatě se jedná o tvůrce, kteří stojí za ikonickými tituly. Další díru do světa by společnost mohla udělat pomocí nejnovější hry Alley, která sleduje příběh mladé dívky, jež se zasekne ve své vlastní noční můře a je jen na nás ji osvobodit. Hra výrazně staví na atmosféře, tudíž nečekejte akční souboje, epický hudební doprovod nebo nadčasovou grafickou stránku. Místo toho se však můžete těšit na ponurý příběh, napětí, jenž vás nenechá ani na chvíli vydechnout, a nádherný vizuál, který staví zejména na kontrastu barev a jednoduchých, ale očím lahodících tvarech. Stejně jednoduché je i ovládání, k veškerým úkonům vám bude stačit držet prst na displeji a v případě nebezpečí opakovaně poklepat na obrazovku.

Fotogalerie alley ios 3 alley ios 6 alley ios 7 alley ios 8 +3 Fotek alley ios 10 alley ios Vstoupit do galerie

Nemyslete si však, že se z temnoty dostanete tak snadno. Prim bude hrát načasování, budete se totiž muset vyhnout nebezpečným nástrahám a zároveň nestát na místě příliš dlouho, nebo dívku pohltí okolní nestvůry. Kupředu vás budou směrovat světelné koule, na něž během svého putování noční můrou narazíte. Samozřejmě nebudou chybět různorodé úrovně, kterých bude 29, a možnost sbírat hvězdičky, za něž si můžete dokoupit oblečení a přizpůsobit si postavu. Rozhodně se však jedná o příjemnou jednohubku a až filozoficky laděnou hříčku, která vás donutí nad příběhem polemizovat ještě několik dní po dohrání. Pokud si tedy troufnete vydat se do světa vlastních strachů, zamiřte na App Store a Alley si bezplatně stáhněte.