Nová generace iMacu z jednoho kusu skla se ukazuje na prvním konceptu

Je to teprve pár dní, co jablečná společnost přispěchala s pozoruhodným patentem, který předznamenal potenciální budoucnost další generace iMacu. Ten se týkal především designu samotného zařízení a toho, jak by se dalo docílit ohebné konstrukce. Počítač by se totiž skládal z jednolitého kusu, který by byl zahnutý a zároveň by obsahoval zabudovanou klávesnici. Reálná, respektive počítačově vytvořená ukázka na sebe naštěstí nenechala dlouho čekat. Designér Jermaine Smit totiž vytvořil video, jenž celý koncept nastiňuje a ukazuje ho v praxi.

Apple poslední dobou patenty nešetří a nejednou se objeví zajímavý kousek, který šokuje i samotnou komunitu. Jedním z podobných výstřelků byl i nedávný patent týkající se iMacu a jeho jednokusové skleněné konstrukce, jež by v sobě měla zabudovaný jak displej, tak klávesnici a vše byl bylo zabaleno v líbivém designu. Ač se rozhodně jednalo o pozoruhodný koncept, komunita mírně zpochybňovala jeho praktickou funkčnost. Designér Jermaine Smit však příliš dlouho neotálel a přispěchal s CGI ukázkou, která poodhaluje nejen potenciální vzhled zařízení, ale také samotné technické řešení konstrukce. Výsledek lahodí očím a troufáme si tvrdit, že pokud by se Apple opravdu rozhodl s něčím podobným přijít, šlo by o jeden z nejrevolučnějších designů za poslední léta.

Fotogalerie Apple skleneny iMac koncept 3 Apple skleneny iMac koncept 4 Apple skleneny iMac koncept 2 Apple skleneny iMac koncept 1 Vstoupit do galerie

Koncept má nicméně také své nevýhody, o kterých se Jeramine s chutí rozpovídal. Podle něj je klávesnice příliš blízko displeji a její přílišná fixace na zbytek zařízení by mohla být spíše ke škodě než k užitku. Ergonomie by tak mohla výrazně pokulhávat a nejinak tomu je i u zahnutého skla, které zařízení pokrývá. Jak jistě víte, pod určitou teplotou je materiál tvárný, ale když vychladne, tuto schopnost ztrácí. Podle Jermaine sklo zkrátka není k podobným účelům vhodné a mohlo by při výrobě spíše přitížit. Konečné slovo však bude mít samozřejmě Apple. Nechme se tedy překvapit, zda se nedávného patentu, jehož nákresy si můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce, v budoucnu skutečně přidrží.