Jeden z největších výrobců iPhonů prchá kvůli koronaviru z Číny

Zatímco ještě před pár týdny si svět víceméně nepřipouštěl, že by se mohla epidemie čínského koronaviru jakkoliv výrazně dotknout Applu a výroby jeho produktů, nyní je situace zcela opačná. Kvůli rychle se šířící nemoci je totiž naprosto jasné, že se na dodavatelském řetězci kalifornského giganta podepíše a to dle všeho skutečně razantně. Čínské fabriky jeho největších dodavatelů jsou totiž zavřené a je proto nutné zajistit výrobu iPhonů a dalších produktů jinde. To však minimálně v případě Foxconnu není zrovna lehké.

Foxconn je již řadu let jedním z největších dodavatelů iPhonů a vzhledem ke své spolehlivosti je víceméně jasné, že tomu tak bude i v následujících letech. Epidemie koronaviru mu však připravila pořádně krušné chvíle, jelikož naprostá většina jeho fabrik leží na území Číny, přičemž mnohé z nich dokonce v oblastech s vysokým výskytem nemoci. Přerušení výroby jablečných produktů proto nepřipadá v úvahu – tím spíš, když má na svých bedrech výrobu iPhonů 11 (Pro) a chystaného iPhonu 9. Dle čerstvých informací už proto začal s velkým stěhováním své produkce do Indie, která by mu měla pomoci koronavirovou krizi překonat. Kapacity tamních fabrik Foxconnu jsou však daleko nižší než ty v Číně, takže za plnohodnotnou náhradu je brát nelze.

Stěhování ve spěchu

Že se Foxconn chystá svojí výrobu přesunout do Indie není žádným tajemstvím již zhruba půl roku. Ke stěhování jej totiž měl vyzvat samotný Apple kvůli obavám z cel na dovážené produkty z Číny uvalené prezidentem USA Donaldem Trumpem. Dle dříve dostupných informací nicméně nemohl Foxconn najít s tamní vládou společnou řeč, kvůli čemuž stěhování výroby Apple produktů stagnovalo. Kritická situace s nicméně zřejmě vyžádala jisté oběti, které byly pro zajištění výroby iPhonů potřeba. Nezbývá tedy než doufat, že veškerá opatření skutečně zajistí u hlavních produktů Applu víceméně bezproblémovou dostupnost.