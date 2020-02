Apple prodal loni více hodinek než celý švýcarský hodinářský průmysl dohromady

Zatímco ještě před pár lety by si jen málokdo vsadil na to, že se stanou Apple Watch celosvětovým hodinkovým fenoménem, dnes by si zas málokdo vsadil na to, že se jejich neuvěřitelně rychle rostoucí obliba zastaví. Apple Watch totiž válcují v prodejích veškeré prodejce chytrých hodinek a i výrobci hodinek klasických s nimi mají co dělat. Podle analytiků ze společnosti Strategy Analytics například jablečné hodinky loni zcela převálcovaly celý švýcarský hodinářský průmysl.

Hodinky z dílen švýcarských hodinářů jsou odnepaměti považovány za jedny z nejkvalitnějších, ne-li nejkvalitnější na světě. Proto jsou mnohými milovníky hodinek upřednostňovány před veškerou konkurencí vyráběnou kdekoliv jinde ve světě. Jeden by si tak řekl, že díky svému věhlasu se musí švýcarskému hodinářskému průmyslu dařit naprosto fenomenálně. To však neplatí. S nástupem chytrých hodinek totiž začal pomalu stagnovat a jen v loňském roce klesly meziročně jeho prodeje o 3,1 milionů hodinek na 21,1 milionů kusů. To prodeje Apple Watch naopak loni opět výrazně povyskočily, jelikož se meziročně zvýšily o 36 %. Díky tomu se tak Applu podařilo v roce 2019 prodat na 31 milionů kusů svých chytrých hodinek, díky čemuž strčil celý švýcarský hodinářský průmysl v počtu prodaných kusů do kapsy. Je však potřeba brát v potaz i to, že mnohé švýcarské hodinky se prodávají za daleko vyšší ceny nežli Apple Watch a tudíž méně prodaných kusů nelze vnímat jako jasný signál toho, že švýcarský hodinářský průmysl vydělal méně než Apple.

Zatímco v případě klasických švýcarských hodinek není zcela jasné, zda budou jejich prodeje dále mírně klesat, v případě Apple Watch prakticky nikdo nekalkuluje s tím, že by jejich prodeje přestaly růst. Applu se totiž podařila vytvořit skutečně lákavá nabídka, ve které si každý jablíčkář najde model přesně pro sebe. Letos na podzim se navíc očekává další generace Apple Watch, která už tak silné prodeje velmi pravděpodobně ještě výrazně podpoří.