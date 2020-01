Budoucí Apple Watch se zřejmě dočkají digitální korunky s podporou gest

Apple Watch patří mezi jedno z nejoblíbenějších nositelných příslušenství, která jsou momentálně ve světě k dispozici. Uživatelům mohou zachránit život a zároveň je mohou udržovat v kondici či zobrazovat všechny notifikace a upozornění. Oblíbenost je způsobena také každoročním vydáváním nové verze hodinek, která se vždy dočká perfektních nových funkcí. Jedna z budoucích novinek by se mohla týkat digitální korunky, která by podle jednoho z posledních patentů mohla být naprosto plochá.

V jednom z posledních patentů s názvem „Hodinky s optickým senzorem pro uživatelský vstup“ Apple vysvětluje, že je nositelné příslušenství mezi lidmi čím dál tím více oblíbenější. Kvůli tomu je tedy nutné provádět různá vylepšení, aby byli uživatelé ještě spokojenější. Mnoho chytrých hodinek používá různé fyzické komponenty, například v podobě tlačítek či digitálních korunek, díky kterým mohou vnímat uživatelské vstupy. Apple však dále uvádí, že tyto fyzické vstupní komponenty mohou často zabírat mnoho místa, které by mohlo být u malých hodinek využito k něčemu jinému, a také se mohou časem a používáním poškodit. Díky tomu jablečná společnost uvažuje o ploché dotykové digitální korunce, která bude fungovat na bázi gest.

Nová verze moderní digitální korunky by mohla obsahovat také mnoho senzorů. Tyto senzory by mohly být nastavené tak, aby dokázaly reagovat například na sílu stisku, světlo, teplotu, pozici, pohyb a další. Konkrétně Apple v tomto případě bere v potaz využití optického senzoru, senzoru atmosférického tlaku, senzoru vlhkosti, gyroskopu, akcelerometru, anebo jiných senzorů, které by dokázaly pomoci ve sledování zdraví svého uživatele. Konkrétně na tomto patentu pracovali tři lidé – Tyler S. Bushnell, Steven P. Cardinali a Sameer Pandya. Poslední z těchto autorů se zasloužil také o další zajímavý patent, který se týká řemínků k Apple Watch. Pandya v něm uvádí, že řemínky k Apple Watch mohou být v určitých aktivitách stáhnuté až příliš moc, anebo naopak velmi málo. Navrhnul tedy řemínky, které se podle prováděné činnosti samy od sebe stáhnou, anebo odtáhnou.