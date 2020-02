Apple čelí obřím problémům s výrobou AirPods Pro

AirPods Pro jsou prakticky od svého představení nedostatkovým zbožím. Ačkoliv se Apple snaží dle dostupných informací obří poptávku co nejdříve zasytit, podle nových informací se zdá, že se mu to ještě pěkných pár týdnů, ne-li měsíců nepodaří. Na vině je protentokrát čínský koronavirus.

Fotogalerie AirPods Pro Apple Krabicka AirPods Pro AirPods Pro 2019 AirPods Pro sluchatka AirPods Pro +3 Fotek Apple AirPods Pro AirPods Pro Recenze AirPods Pro AirPods Pro recenze Vstoupit do galerie

Že má Apple kvůli koronaviru v souvislosti s výrobou svých produktů velké starosti není již pěkných pár týdnů žádným tajemstvím. Zdroje s vazbami na dodavatelský řetězec navíc nyní asijským médiím prozradily, že se mu zřejmě přibudou další vrásky na čele. Preventivní opatření proti šíření viru, která zavádí čínská vláda, se totiž velmi dotýká obrovské části jeho dodavatelského řetězce, který nyní stojí, namísto aby dodával potřebné komponenty pro AirPods Pro. Fabriky, které se starají o jejich montáž, mají dle dostupných informací komponenty maximálně na dva týdny výroby, přičemž reálně na tom mohou být ještě mnohem hůř. Pokud se tedy do té doby čínské fabriky vyrábějící komponenty nerozběhnou naplno a nezačnou fabrikám kompletujícím produkty dodávat potřebný materiál, výroba AirPods Pro jako taková se zkrátka zastaví. Tento katastrofický scénář je navíc nyní poměrně pravděpodobný, jelikož si čínská vláda s koronavirem zatím neví příliš rady a fabriky v mnoha oblastech drží striktně zavřené.

Velkým problémem je to, že se o výrobu komponentů AirPods Pro i o jejich následnou kompletaci starají skutečně jen výrobci z Číny a tudíž nemá Apple šanci zvýšit výrobu v zemích, které koronavirem netrpí. To si nyní může naopak dovolit u klasických AirPods, které by měly být vyráběny už i ve Vietnamu. Jeho výrobní kapacity sice nejsou rozhodně velké, nicméně zaručují alespoň nějaké dodávky a tedy i stálé uspokojování byť jen malé části poptávky. V tuto chvíli nelze říci, jak se celá situace v následujících dnech či týdnech vyvine. Pokud však problémy s koronavirem přetrvají, budou velmi pravděpodobně vyvažovat jablíčkáři nové AirPods Pro zlatem. Skladové zásoby prodejců jsou totiž už nyní téměř nulové a ani v případě Apple Storů tomu nebude brzy jinak.