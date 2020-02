Spoluzakladatel Applu: Steva Jobse hnala touha po penězích a důležitosti

O Stevu Jobsovi se toho napovídalo a ještě napovídá hodně. Ostatně i na našem magazínu můžete najít řadu nejrůznějších historek, více či méně zaručených příběhů a svědectví od těch, kteří Jobse osobně znali. Jen málokdo ale může s jistotou svědčit o tom, jaký byl Jobs v době, kdy zakládal Apple. Jedním z těch, kteří na toto téma mohou hovořit s neochvějnou jistotou, je jeho dlouholetý přítel a kolega Steve Wozniak. Právě Wozniak byl nedávno hostem nejnovější epizody podcastu Remarkable People Guye Kawasakiho.

Řeč přišla mimo jiné na motivy, které oba Stevy vedly k myšlence na založení vlastní firmy. Wozniak v této souvislosti uvedl, že zatímco on sám se chtěl „prostě jen bavit“, Jobse hnala spíše touha po penězích a vlastní důležitosti. „Vždycky hledal způsoby, jak v oblasti financí pokročit dál, a chtěl být tou důležitou osobou,“ uvedl Wozniak v podcastu. Úspěch, který se zanedlouho dostavil, ale Jobse podle Wozniakových slov změnil. „Začal být více striktní,“ zavzpomínal Wozniak v průběhu podcastu. Zatímco on sám si podle svých slov i nadále liboval v humoru, Jobs se začal spíše držet zpátky.

Wozniak prý nikdy netoužil stát se bohatým. „Všem jsem říkal, že chci až do konce života být inženýrem v Hewlett Packard, protože jsem to miloval a nechtěl jsem se nechat zkorumpovat velkými penězi. Byl jsem svědkem až příliš mnoha příběhů těch, kteří se staly někým, kým jsem se já stát nechtěl,“ uvedl. Zavzpomínal také na to, že Jobs od chvíle, kdy se oba setkali, mluvil o důležitých lidech, kteří změnili svět. „A protože o těchhle lidech pořád mluvil, chtěl být jedním z nich,“ uvedl Wozniak, a podotkl, že něco chtít je často mnohem důležitější než disponovat skutečnými schopnostmi. Cesty Steva Jobse a Steva Wozniaka se relativně brzy rozešly. Wozniak se chtěl ubírat jiným směrem, zajímal se více o technologie, zatímco Jobs se chtěl pustit spíše do vod podnikání. Celý podcast rozhodně stojí za poslech, najít ho můžete zde.