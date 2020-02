Nejužitečnější widgety do horní lišty Macu

Horní lišta Macu dokáže být v mnoha ohledech opravdu užitečná. Kromě toho, že se v ní nachází řada systémových prvků, které odsud můžete jednoduše ovládat, můžete si do ní umístit také mnoho dalších ikon, které vám zpříjemní práci s macOS. Pojďme se v tomto článku podívat na 5+1 nejužitečnějších widgetů do horní lišty vašeho Macu.

Hned na začátek si vás dovolím upozornit na to, že aplikace vypsané níže, které nepochází z App Storu, bude chtít macOS zablokovat. Abyste mohli aplikace stažené mimo App Store spustit, je nutné na ikonu aplikace klepnout pravým tlačítkem (dvěma prsty), a poté zvolit možnost Otevřít. Pokud na ikonu aplikace klasicky dvakrát poklepete, tak se instalace či spuštění zablokuje a vy budete muset přejít do Předvolby systému -> Zabezpečení a soukromí, kde je nutné instalaci a spuštění aplikace povolit. Pro povolení stačí kliknout na ikonu zámku, zadat heslo, a poté zvolit možnost Přesto otevřít.

Počasí

Naprostým základem, který by neměl chybět v žádné horní liště Macu či MacBooku, je informace o počasí. Na App Storu je k dispozici mnoho aplikací, které zvládnout počasí v horní liště zobrazovat. Osobně se mi však osvědčila aplikace Forecast Bar – Weather + Radar. Po spuštění aplikace si stačí projít jednoduchým průvodcem, ve kterém si nastavíte, jakým způsobem se má aplikace chovat. V horní liště se poté zobrazuje ikona s teplotou a momentálními podmínkami. Pokud na tuto ikonu kliknete, zobrazí se vám další informace o počasí – například grafy, minimální a maximální teplota, tlak, UV index, rychlost větru a další. Automatické aktualizace si můžete nastavit podle sebe, a to v rozmezí od jedné do šesti hodin.

Kalendář

Mohli byste namítat, že zobrazování data je v horní liště nastaveno ve výchozím nastavení. To je sice pravda, avšak mě osobně nevyhovovalo, že se po kliknutí na výchozí ikonku data nezobrazil přehledný kalendář, ve kterém byste si mohli rychle najít dny, na které připadá určitý datum. Pokud máte stejný problém a chtěli byste, aby se vám kalendář v horní liště zobrazoval, tak vám mohu doporučit aplikaci Itsycal. Osobně ji používám již od té doby, co jsem si koupil svůj první MacBook a i když se jedná o malou aplikaci, tak si bez ní nedovedu představit fungovat. Aplikace je jednoduchá a nabízí přesně to, co od ní potřebujete. Nezapomeňte si po instalaci Itsycal zrušit výchozí zobrazování data.

Ovládání hudby

Pokud patříte mezi milovníky hudby a nejste bez ní schopni fungovat, tak se vám rozhodně bude líbit aplikace TrayPlay. Tato aplikace vám do horní lišty přidá malou ikonku, pomocí které můžete jednoduše ovládat právě přehrávanou hudbu. Při prvním zapnutí aplikace TrayPlay se vám zobrazí průvodce, ve kterém si můžete nastavit automatické aktualizace. Po spuštění se v horní liště objeví ikona TrayPlay, ve které už lze jednoduše přehrávání hudby ovládat. V nastavení aplikace si můžete zvolit, zdali se má TrayPlay spouštět automaticky a jakou aplikaci chcete aplikací ovládat. TrayPlay je pro každodenní posluchače hudby naprostou samozřejmostí.

Odpočet času

Ať už zrovna vaříte brambory, anebo třeba čekáte na spuštění prodeje CD vašeho oblíbeného interpreta, tak se vám může hodit jednoduchý odpočet času, který najde své místo v horní liště vašeho Macu či MacBooku. I v tomto případě je k dispozici hned několik alternativ, které vám jednoduchý odpočet času zprostředkují. Osobně jsem však dlouhou dobu používal aplikaci Horo. Po stažení a spuštění aplikace se vám v horní liště objeví ikona časovače, kde už si lze jednoduše nastavit čas, který se má odpočítávat. Kromě možnosti pro zadání času k odpočtu jsou v aplikaci Horo k dispozici možnosti pro start a reset časovače. V nastavení si poté můžete zvolit zvuk upozornění, anebo klávesovou zkratku pro nastavení nového časovače.

Rychlost ventilátoru

Vlastníte jeden ze starších Maců či MacBooků a máte problém s chlazením? Chcete na vašem macOS zařízení ručně ovládat rychlost ventilátoru? Pokud jste si na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, tak k tomu můžete využít aplikaci Macs Fan Control. Ta kromě perfektní a jednoduché aplikace nabízí také zobrazení ikony v horní liště, pomocí které můžete rychlost a nastavení ventilátoru Macu či MacBooku ovládat snadno a rychle. Ikona navíc zobrazuje momentální rychlost ventilátoru společně s teplotou procesoru. Pokud pracujete v noci a nechcete se nechat rušit ventilátorem, můžete jeho otáčky manuálně stáhnout, a pokud naopak potřebujete, aby se Mac chladil více, můžete otáčky naopak zvýšit. Pokud se rozhodnete pro snížení otáček, tak si dávejte pozor na to, aby se váš Mac nepřehřál a nepoškodil se hardware.

Skrytí zvolených ikon

Pokud se rozhodnete pro nainstalování všech výše uvedených aplikací pro zobrazení ikon v horní liště, tak se vám dost možná bude zdát, že se zde nachází až zbytečně moc ikon, a že byste je možná chtěli skrýt. S tím vám perfektně pomůže aplikace Hidden Bar, pomocí které si můžete jednoduše nechat část ikon v horní liště skrýt. Po instalaci Hidden Baru se v horní liště objeví dvě ikony, a to | a >. Logika těchto ikon je jednoduchá: cokoliv v horní liště přesunete nalevo od ikony |, tak se po kliknutí na ikonu > rozevře či zavře. Veškeré ikony, které tedy chcete „sbalit“, stačí přesunout doleva za ikonu |. Poté stačí pro rozbalení či sbalení těchto ikon klepnout na ikonu > či <. Ikony > a | si samozřejmě můžete v horní liště jednoduše přesunout tam, kde vám to bude vyhovovat. Posouvání ikon poté probíhá jednoduše tak, že podržíte tlačítko Command, a poté kurzorem vybrané ikony jednoduše přesunete.