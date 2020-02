Apple nepřímo potvrdil brzký příchod nové Apple TV

Nová generace Apple TV klepe na dveře. Vyplývá to alespoň z kódu bety tvOS 13.4, kterou Apple uvolnil ve včerejších večerních hodinách. Ta totiž odhaluje jednak její kódové označení a jednak možný procesor, který ji bude pohánět.

V kódech bety se podařilo vývojářům objevit Apple TV s označením T1125. To se neshoduje s žádným doposud použitým označením Apple TV a tudíž je jasné, že se za ním musí skrývat zcela nový model, který si svou premiéru odbude teprve v následujících měsících. Kdy přesně bychom se mohli dočkat je v tuto chvíli nejasné, jako nejpravděpodobnější se nicméně zdá první letošní Keynote Applu, která by měla proběhnout v březnu. Kdyby totiž chtěl Apple novou generaci své TV vydat později, velmi pravděpodobně by jí nezačal testovat už s tvOS 13.4.

Kódy bety odhalují kromě kódového označení nové generace Apple TV i to, že se dočká nasazení procesoru A12 či A13 Bionic, jelikož jen tyto dva odpovídají uniklé architektuře v betě. V obou případech se jedná o špičkové procesory, které by svým výkonem výrazně nynější A10 Fusion v Apple TV 4K zastínily. To by se mohlo hodit zejména pro lepší chod aplikací či her, kterými Apple nyní Apple TV zásobuje skrze Apple Arcade.

Jaké další novinky by mohla nová Apple TV přinést je bohužel v tuto chvíli nejasné. V minulých týdnech se nicméně spekulovalo například nad nasazením HDMI 2.1 či navýšení RAM paměti, která by se na chodu her či aplikací též slušně podepsala. Naopak nad designem produktu visí stále otazníky, které zažene velmi pravděpodobně až jeho samotné představení.