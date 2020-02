Čínské fabriky na Apple produkty se příští týden opět rozjedou, navzdory koronaviru

Je to již měsíc, co se v čínském městě Wu-chan objevil smrtící virus a zkomplikoval život jak místním obyvatelům, tak nadnárodním korporacím a technologickým gigantům. Na příkaz čínské vlády byla totiž zavřena řada továren zaměřených na výrobu komponentů, bez nichž se smartphony a spousta dalších zařízení neobejde. Výrazně byl touto nepříjemností postižen i Apple, který na své dodavatele v Číně spoléhá a reálně hrozilo, že bude v následujících měsících kvůli tomu nedostatek jeho produktů na pultech obchodů. Naštěstí však pro společnost svitla naděje.

Není to tak dávno, co jsme psali o názoru expertů, kteří situaci v Číně pozorně monitorují. Podle jejich slov uzavření továren Apple výrazně ovlivní a pokud by se vládě nedařilo zastavit šíření nákazy, zvážila by prodloužení platnosti zákazu výroby o další týden. Na trní byl zejména Foxconn, jeden z největších dodavatelů jablečné společnosti, jenž by v tomto případě nestihl vyrobit požadované množství iPhonů, a objednávka Applu by se tak zdržela. Naštěstí to ale podle zpráv z dodavatelského řetězce zveřejněných agenturou Bloomberg vypadá, že se většina výrobců této nepříjemnosti vyhne a bude ve výrobě pokračovat podle plánu. Ulevit si tak zřejmě může nejen Foxconn, ale i další giganti jako je Quanta Computer, Inventec Corp a LG Display. Ve stejný den se také otevřou brány dosud uzavřených Apple Storů a kanceláří.

Jak moc šíření viru Apple ovlivní je zatím ve hvězdách, ale společnost v rozhovoru s investory zmínila poměrně široký rozsah očekávaných tržeb, tudíž se dají alespoň nějaké následky očekávat. Příliš optimistický není ani světoznámý analytik Ming Chi-Kuo, podle nějž mohou dodávky iPhonu poklesnout až o 10%. Tuto negativní zprávu naštěstí vyvažuje vyjádření dodavatele TSMC, který neočekává v tempu výroby žádný zádrhel. Jak se ale situace vyvine zůstává otázkou, virem se konec konců nakazilo již přes 20 tisíc lidí a z toho bylo více než 400 obětí na životech.