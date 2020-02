Apple nepřímo potvrdil vývoj ohebného iPhonu

Salva patentů ze strany jablečné společnosti neustává, ba právě naopak. Apple poslední dobou vypouští do světa jeden zajímavý patent za druhým a ten nynější nebude výjimkou. Technologický gigant si tentokrát posvítil na ohebné displeje, konkrétně tedy na to, jako by se daly vylepšit. Tato technologie je totiž stále v prvopočátku a ještě nějakou dobu pravděpodobně potrvá, než se podaří najít ideální kompromis mezi funkcionalitou a designem. Ten by chtěl dle všeho přinést Apple, který podle relativně velkého množství informací na ohebných iPhonech pracuje, což dokládá i jeho nový patent.

Do výroby ohebných smartphonů se pouští čím dál tím více výrobců a v nemálo případech podobné pokusy skončily fiaskem. Stačí si vzpomenout na Galaxy Fold, který byl několikrát odložen. Image skládacích telefonů naštěstí zčásti vylepšuje Motorola se svým Razrem, ale i tak se stále jedná o technologii, jež má do naplnění potenciálu ještě daleko. Do hry se podle mnoha spekulací chystá vložit i Apple, který nyní přispěchal s vlastním řešením jednoho z nejpalčivějších problémů ohebných smartphonů. Jedním z častých nedostatků, na něž si uživatelé stěžují, jsou totiž viditelné rýhy a výstupky v místě ohybu. Tento neduh narušuje zejména uživatelský zážitek a poměrně negativně ovlivňuje celkový design telefonu. Podle nejnovějšího patentu jablečné společnosti by se ale dala estetická vada eliminovat použitím pohyblivých klapek, díky nimž by byl displej lépe chráněn a zároveň by byl přechod mezi zavřeným a rozevřeným režimem snazší.

Celý koncept by fungoval na bázi pantů, které by zajistily dostatečný odstup mezi oběma částmi displeje, díky čemuž by zmizel na první pohled viditelný hrbolek uprostřed obrazovky. Co se rozevíracích klapek týče, v případě rozložení telefonu by se obě poloviny narovnaly a při uzavření by se naopak zaklaply do sebe. Rozhodně se jedná o pozoruhodný mechanismus, který by mohl mít budoucnost. Podobný koncept totiž využívá také Razr od Motoroly, který však naopak trpí skřípáním, jenž nastává při manipulace s telefonem. Uvidíme, zda se jednou dočkáme skládacího jablečného telefonu, nebo Apple tento patent uloží k ledu.