Apple chce naučit iPhony a iPady dokonale rozpoznávat psací písmo

Apple se poslední dobou příliš nešetří a přichází s jedním patentem za druhým. Zatímco v předchozích případech se jednalo zejména o hardwarovou část a nejrůznější nové technologie, tentokrát se Apple zaměřil na další podstatný problém, který uživatele trápí již léta. A tím je nejen rozpoznání ručního psaní, ale také jeho adekvátní zobrazení. Technologický gigant se totiž neustále snaží svůj operační systém zdokonalovat a právě tento aspekt by mohl být klíčovým krokem na cestě k lepšímu uživatelskému zážitku.

Není to poprvé, co se Apple pustil do patentu pokrývajícího způsoby, jakými lze rozpoznat ruční psaní. Této technologie si sice můžeme na svých jablečných zařízeních užívat již nějakou dobu, ale i tak společnost stále pracuje na uživatelsky příjemnějším zápisu a nově také zobrazení. V mnoha ohledech se navíc na tuto funkci pozapomnělo a mnoho uživatelů i vývojářů ji bralo spíše jako relikt minulosti. Cílem je každopádně dosáhnout přirozeného pocitu při psaní a především eliminovat nutnost externího ovládání, ať už pomocí myši nebo dotykové obrazovky. Místo klasického záznamu zápisu bychom se tedy mohli dočkat simulovaného textu, který by dokázal rozpoznat například také symboly, křivky, nejrůznější operace, a zjednodušil by tak celkovou manipulaci s textem. Systém by byl zároveň schopný odhadnout například tlak, který uživatel na displej vyvíjí, a poklepání perem.

Konec konců, zadávat informace pomocí standardního zápisu místo využívání klávesnice a ovládat celé zařízení tímto nezvyklým způsobem není vůbec špatně. Díky několika senzorům pod displejem by bylo navíc možné určit i tlak vyvinutý pomocí stylusu. V každém případě se zatím jedná pouze o předběžný návrh a je nepravděpodobné, že se podobné technologie v brzké době dočkáme. Ostatně, iPady i iPhony podporují rozpoznání ručně psaného textu již nyní a větší přizpůsobení zbytku systému zní sice lákavě, ale prozatím poměrně zbytečně.