AirPods Pro jsou i čtvrt roku po představení nedostatkovým zbožím

Problémy s výrobou AirPods Pro Apple zcela evidentně ještě nevyřešil. Dodací doba těchto sluchátek se totiž na jeho Online Storu stále drží na velmi nepříjemných hodnotách, které se navíc čas od času ještě zhorší. Zatímco ještě v lednu ukazoval Apple Store dostupnost v řádu tří týdnů, při dnešním pohledu už v něm svítí dostupnost 4. března – tedy za celý měsíc.

S mizernou dostupností se AirPods Pro potýkají prakticky od svého představení na konci října 2019. Už tehdy se totiž prakticky nedaly na Online Storu či u jiných prodejců sehnat. Skladové zásoby jak Applu, tak tuzemských prodejců se navíc stále nelepší a u naprosté většiny z nich svítí “vyprodáno” či mají maximálně pár kusů skladem. Jiná situace je naštěstí v kamenných Apple Storech, při jejichž návštěvách v uplynulých týdnech AirPods Pro dostupné byly a to v celkem hojném počtu. Nejbližší Apple Story však leží v rakouské Vídni a v Drážďanech, kvůli čemuž je pro mnohé uživatele jejich návštěva nemožná.

Je otázkou, co přesně za problémy s dodávkami vězí. Analytici sice hovoří o tom, že poptávka po sluchátkách je velmi silná, avšak je poměrně zvláštní, že by na ní Apple nedokázal za celé tři měsíce adekvátně zareagovat a učinit opatření, která by dostupnost AirPods Pro zlepšila. Mnohem pravděpodobněji se jeví scénář, že Apple s takto obrovskou poptávkou po novince hned po jejím startu zkrátka nepočítal a nebyl kvůli ní kvůli tomu absolutně předzásoben, což se mu vymstilo. Nezbývá tedy než doufat, že veškerá dodávková manka brzy smaže a AirPods Pro začnou jablíčkářům chodit do druhého dne po objednání.