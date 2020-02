Prohlédněte si 3D modely iPhonů 12 Mini, 12 a 12 Pro Max

Honba za úniky informací okolo chystaných iPhonů 12 neutichá. S poměrně zajímavým objevem se nyní vytasil japonský portál MacOtakara, kterému se do rukou dostaly makety iPhonů 12. Jedná se konkrétně o modely 12 Mini, 12 a 12 Pro Max. Díky nim si tak můžeme konečně nový design, který Apple u iPhonů pro letošní rok plánuje, prohlédnout detailněji.

Stejně jako v případě makety iPhonu 12 Pro Max před Vánoci se i makety iPhonů 12 mini a 12 podařily Japoncům získat od svých zdrojů z Alibaba, které se již v minulosti ukázaly jako jedny z nejpřesnějších. Zdroje mají totiž zpravidla úzké vazby na výrobce příslušenství pro smartphony, kteří se snaží svými produkty předběhnout Apple a uživatele, kteří hodlají nové iPhony 12 zakoupit, řádně svým příslušenstvím předvybavit. Proto tak musí naprostou většinu detailů spojených s designem telefonů znát dlouhé týdny až měsíce před jejich samotným představením. Pokud by tomu tak nebylo, jejich příslušenství by mohlo být ve výsledku úplně k ničemu, jelikož by nebylo s ničím kompatibilní.

Design maket iPhonů prakticky ničím nepřekvapí. Odráží se v něm ostré hrany známé z iPhonů 4 a 5, potažmo z iPadů Pro představených na konci roku 2018. Design bočních tlačítek pro regulaci hlasitosti a odemykání/zamykání telefonu se v porovnání s iPhony 11 nikterak nezměnil. Zdá se však, že jsou umístěna mírně níž, díky čemuž by se mohly uživatelům ještě lépe ovládat jednou rukou. Přesné rozměry ale bohužel k dispozici nemáme a tudíž soudíme skutečně jen z videa. To zachycuje mimo jiné i přední stranu telefonu s výřezem ve stejných rozměrech, jakým se chlubí iPhony X, XS a 11. Je však pravděpodobné, že právě předek design iPhonů 12 absolutně neodráží, jelikož je výrobcům příslušenství vyjma výrobců skel svým způsobem k ničemu. Závěrem je ještě nutné podotknout, že úhlopříčky telefonů uváděné ve videu jsou velmi pravděpodobně nepravdivé. Novinky totiž mají dorazit v 5,4″ v případě 12 mini, 6,1″ v případě 12 a 6,7″ v případě 12 Pro Max. Všechny mají nabídnout OLED displej, první dva jmenované modely dvojitý fotoaparát, třetí pak trojitý. V řadě Pro se stejně jako loni objeví i menší 5,8″ model. Tak co, budete s podobnými iPhony spokojení?