Potvrzeno: EA stále počítá s vydáním Apex Legends pro smartphony

Je to již hezkých pár měsíců, co jsme informovali o tom, že EA přislíbila příchod populární Battle Royale střílečky Apex Legends na mobilní zařízení. Od tohoto slavnostního oznámení bylo ale ticho po pěšině a fanoušci se už pomalu začínali ptát, co se s iniciativou stalo a zda herní společnost na hráče nezapomněla. Ostatně, hra sice pokořila 50 milionů hráčů během prvních několika týdnů po vydání a hravě předčila konkurenci, ale i tak její strmý růst vzhůru rychle a ustal a většina fanoušků se opět vrátila k Fortnite a PUBG.

Pokud také nedočkavě vyhlížíte příchod Apex Legends na telefony, nejste sami. V květnu loňského roku EA přispěchala s oznámením, že se fanoušci této netradiční FPS hry brzy dočkají i na mobilních obrazovkách, ale od té doby jen mlžila a všechny zvěsti okolo potenciálního vydání byly jen spekulace. Naštěstí to ale máme již černé na bílém a společnost se k celé situace po měsících mlčení vyjádřila. Během rozhovoru s investory totiž finančnímu řediteli, Blaku Jorgensenovi, ujela zmínka také o Apex Legends a vypadá to, že se stále máme na co těšit. Podle oficiálních slov má EA v Číně partnerské studio, které na mobilní verzi pilně pracuje a po vydání v Číně se záhy podívá také do celého světa.

O jakou společnost přesně se jedná Blake nezmínil, avšak vzhledem k bohaté minulosti vyvstane na mysli především herní gigant Tencent, jenž stál například za mobilní verzí PUBG a Call of Duty. Tím však dobré zprávy končí, EA totiž datum vydání stále neprozradila a nedivili bychom se, kdybychom si na tuto informaci ještě pár měsíců počkali. Dá se ale očekávat, že společnost nebude příliš otálet a vypustí Apex Legends do světa do nejdříve. Konec konců, hra se stála může pochlubit 8 až 10 milionů aktivními hráči týdně a vydání na iOS a Android by tato čísla ještě o pár milionů zvedla. V květnu má každopádně EA domluvenou další schůzku s investory, tudíž bychom do té doby měli dostat alespoň několik střípků informací.