Apple si může oddychnout, výrobce procesorů pro iPhony koronavirus neovlivní

Je to již zhruba měsíc, co v čínském městě Wu-chan v provincii Chu-pej vypukl smrtící koronavirus, který si vyžádal již přes 300 obětí a dalších 14 tisíc nakazil. Od té doby je několik desítek milionů lidí uzavřeno v karanténě a ekonomové se jen dohadují, jak velký vliv tato rozsáhlá izolace bude mít na ekonomiku i samotné společnosti. Konec konců, většina technologických i průmyslových gigantů na Čínu spoléhá a tímto způsobem dojde jak ke zpomalení výroby kvůli nedostatku pracovní síly, tak k opožděným dodávkám zboží. Apple si však může oddechnout, dodavatel čipů TSMC je údajně z obliga a následky způsobené virem se mu vyhnou.

Většina technologických společností si v posledních týdnech zoufá, a to zejména z důvodu zuřícího koronaviru, kvůli němuž musí zavírat své obchody a doufat, že epidemie příliš nezasáhne jejich tamní partnery. Jablečná společnost byla například donucena uzavřít všech 42 obchodů a nejinak tomu bylo i u Googlu, jenž dočasně vyprázdnil kanceláře a poslal zaměstnance domů. Nejvíce ale trpí výroba, kde dochází kvůli nákaze k odkladům a dalším nepříjemnostem. V případě tchaj-wanského giganta TSMC, jednoho z největších dodavatelů Applu, však tato obava padá a výrobce tvrdí, že ho nepříznivé okolnosti jakkoliv negativně neovlivní. Výroba bude probíhat jako doposud, tedy bez jakéhokoliv zpoždění. Minimálně v případě procesorů může být tedy Apple naprosto klidný.

I přes nedávného varování Světové zdravotnické organizace to tedy vypadá, že některé společnosti byly přece jen ušetřeny a mohou nadále fungovat bez přerušení. Apple se tedy dočká svých čipů ve stanoveném čase, což jistě potěší jak fanoušky, tak investory. V případě displejů ale situace zdaleka není tak růžová, město Wu-chan je totiž jedním z největších center výroby obrazovek, což by mohlo potenciálně zkomplikovat objednávku jablečné společnosti. Alespoň to tedy tvrdí analytik Ming-Chi Kuo, který bývá ve svých předpovědích nanejvýš přesný a neomylný. Nicméně nezbývá nic jiného než čekat a doufat, že se koronavirus podaří zastavit co nejdříve. Pokud se to totiž podle Kua nepodaří do března, mohli by tamní výrobce čelit dalekosáhlým následkům.