Vyčkáváte s využitím roční Apple TV+ zdarma? Dnes můžete mít poslední šanci aktivace

Kalendář dnes ukazuje 31. ledna, což pro jablíčkáře, kteří si v průběhu září a října koupili nový iPhone, iPad, Mac, iPod touch či Apple TV a stále vyčkávají s aktivací Apple TV+ na rok zdarma znamená jediné – čas na to mají už jen dnes. Pokud se tedy mezi ně řadíte i vy, neváhejte a službu aktivujte. Pokud tak neučiníte, rok zdarma si holt neužijete.

10. září 2019 oznámil Apple na své Keynote, že jablíčkáři, kteří si od tohoto dne až do odvolání zakoupí jakýkoliv nový iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch či Mac, dostanou ke svému nákupu zdarma roční předplatné Apple TV+. To si lze zaktivovat tři měsíce po aktivaci zařízení koupených po 1. listopadu. V případě produktů zakoupených mezi 10. zářím a 1. listopadem pak Apple na jejich datum aktivace nehledí a jejich uživatelům umožňuje aktivaci Apple TV+ po dobu tří měsíců od spuštění služby. A právě ty jsou dnes u konce. Pokud tedy patříte mezi jablíčkáře, kteří své nové produkty nakoupili mezi 10. zářím a 1. listopadem, a Apple TV+ zdarma stále aktivní nemáte, dnes je poslední den to odčinit. Od zítřka totiž tuto možnost mít nebudete.

Aktivace je jednoduchá

Aktivace ročního bezplatného předplatného Apple TV+ se provádí naprosto jednoduše. Stačí, abyste navštívili na novém zařízení či jakémkoliv jiném zařízení, které je přihlášené pod stejným Apple ID, aplikaci Apple TV. V té by se měla okamžitě zobrazit možnost roční bezplatné aktivace, kterou stačí jednoduše potvrdit a pak už si můžete obsah jablečné streamovací služby vychutnat naplno. Pokud byste měli s aktivací jakýkoliv problém, nejjednodušším řešením je telefonát s Apple podporou, která je schopna situaci obratem vyřešit.