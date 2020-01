Je to pár dnů zpět, co jsme vás na naše magazínu informovali o tom, že by měla co nevidět spatřit světlo světa nová verze Facebooku. Ta by kromě nového designu měla nabídnout především podporu tmavého režimu, chcete-li Dark Modu. Ten je v macOS k dispozici již od verze 10.14 Mojave, avšak Facebook se k oficiálnímu představení tmavého režimu nikterak nemá. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat na to, jakým způsobem si můžete tmavý režim na Facebooku užít už nyní.

Jak na Facebooku ve Chrome aktivovat Dark Mode

Abyste mohli tmavý režim na Facebooku na vašem Macu či MacBooku aktivovat, tak si prvně musíte stáhnout webový prohlížeč Google Chrome – můžete tak učinit pomocí tohoto odkazu. Jakmile prohlížeč stáhnete a nainstalujete, tak jej spusťte. Po spuštění si zkopírujte odkaz, který najdete níže:

chrome://flags/#enable-force-dark

A poté jej vložte do řádku pro URL adresu a potvrďte klávesou Enter. Objevíte se ve skrytém experimentálním nastavení Google Chrome, kde se vám hned jakožto první možnost objeví Force Dark Mode for Web Contents. U této možnosti stačí rozkliknout rozbalovací menu, ze kterého vyberte Enabled with selective inversion of non-image elements. Jakmile tuto možnost vyberete, tak je nutné Chrome restartovat – můžete tak učinit kliknutím na tlačítko Relaunch, které se objeví ve spodní části obrazovky. Jakmile se opět spustí Chrome, tak už si můžete po přechodu na Facebook užívat tmavého režimu.

Samozřejmě se nejedná o oficiální možnost od Facebooku, pomocí které by měl být tmavý režim k dispozici. Tato funkce se pouze stará o chytré převrácení barev, kdy dojde k inverzi všech prvků, kromě vybraných textů a obrázků. I přesto, že se ale nejedná o oficiální možnost, tak funguje opravdu velmi dobře. Jediný problém je v tom, že se po aktivaci této experimentální funkce budou v tmavém režimu zobrazovat i další webové stránky.