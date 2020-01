Instagram okopíruje jednu z nejoblíbenějších funkcí Messengeru

Sociální síť Instagram se svým sourozencům Messengeru či Facebooku z dílny Marka Zuckerberga podobá čím dál více. Zanedlouho do něj navíc dorazí další novinka, která jej první zmiňované službě ještě více přiblíží. Jednat se bude konkrétně o možnost reakce na zprávu skrze (DM) emoji, kterou Messenger umožňuje již relativně dlouho a která se mezi uživateli těší velké oblibě.

Na blížící se vylepšení Instagramu upozornila jako první vývojářka Jane Manchun Wong, která se již v minulosti prezentovala celou řadou předčasně objevených či oznámených funkcí v nejoblíbenějších mobilních aplikacích světa. Testování novinky záhy vývojářce potvrdil i jeden z předních představitelů Facebooku, byť jakékoliv bližší informace ohledně jejího nasazení nesdělil. Testování podobných minoritních vylepšení však v minulosti Facebooku příliš času nezabíralo, takže je vcelku pravděpodobné, že se jeho implementace dočkáme v nejbližších týdnech.

Plánů je hodně

Není to však jen Instagram, který se snaží Facebook v posledních měsících neustále zlepšovat. Mírného redesignu se totiž brzy dočká i Messenger, který je již dokonce testován mezi menším množstvím uživatelů, či WhatsApp, do kterého by měl co nevidět dorazit vymodlený Dark Mode. Do tmavého hávu by se měl časem obarvit i samotný Facebook a to jak v mobilní, tak webové verzi, avšak v tomto případě je zatím přesnější termín ve hvězdách. Nezbývá tedy než doufat, že půjde vylepšování aplikací Zuckerbergovým lidem hezky od ruky a dočkáme se jich co nevidět.