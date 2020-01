7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (31. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Ve hře The Inner World se vžijete do obyčejného novice jménem Robert, který navzdory svému nízkému postavení ve společnosti disponuje štědrostí a má srdce ze zlata. Tento Robert až doposud žil poklidným životem, dokud se něco nezlomilo. Z tohoto důvodu bude vaším úkolem s pomocí zlodějkou Laurou odhalit pravdu o tom, co sužuje a ohrožuje celý váš svět.

Původní cena: 279 Kč (129 Kč)

Napadlo vás někdy, že byste žili životem žraloka, který se potlouká po oceánu, přičemž bezkonkurenčně loví potravu? Přesně o tomto je hra Hunting Shark Simulator 3D, ve které máte několik herních módu k dispozici. Zvládnete objevovat taje oceánů, plnit mise a terorizovat vaši potravu?

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace PaperArcade získáte perfektní balíček her, který vás nostalgicky vtáhne zpět do školních lavic. Pamatujete si totiž na všechny ty hry, které jste právě ve škole hráli na papíře s vašim spolusedícím? V PaperArcade tedy samozřejmě nechybí klasické piškvorky a spoustu dalších, na které se můžete podívat v níže přiložené galerii.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Věděli jste, že pokud strávíte každý den jednu hodinu na sociálních sítích, přijdete tak ročně až 45 pracovních dní? Aplikace Escape 2 je elegantním řešením tohoto problému. Tento nástroj totiž na pozadí neustále počítá vaši aktivitu na zmiňovaných sociálních sítích a v případě vás informuje o tom, že byste se měli dát zpět do práce.

Původní cena: 199 Kč (Zdarma)

Ve 2D hře Mark of the Ninja: Remastered se proměníte ve skutečného ninju, který musí splnit všechny své předpoklady. Z tohoto důvodu budete muset být při hraní velice tišší, hbití a především budete muset nad svými kroky přemýšlet. Vaším cílem totiž je překonat vaše nepřátele v absolutní tichosti, kdy si vás nikdo nevšimne.

Původní cena: 16,79 € (8,39 €)

V logické hře The Pedestrian budete objevovat 3D svět, avšak svého panáčka budete ovládat v 2D prostředí. Vaším úkolem bude postupovat městem v roli chodce, což budete dělat skrze dopravní značky. Při samotném hraní si dokonce procvičíte logické myšlení, jelikož před vámi bude stát spousta hádanek a hlavolamů.

Původní cena: 16,79 € (15,11 €)

Pokud pracujete s několika většími monitory, určitě jste se již několikrát setkali se situací, kdy jste se potřebovali kurzorem co nejrychleji přesunout z jednoho displeje na druhý. To vám může značně usnadnit aplikace ScreenJump, která vám bude kurzor přesouvat na základě klávesové zkratky.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)