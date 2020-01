Vylepšené Apple Maps jsou oficiálně dostupné v USA, další na řadě je Evropa

Konec letošního ledna bude mít Apple ve svých kronikách poznačen zlatým písmem. Nejenže v tomto období oznámil rekordní finanční výsledky, ale také oficiálně oznámil dostupnost přepracovaných Apple Maps ve své domovině. Práce na tomto projektu oznámil světu už loni v červnu jakožto jednu z největších novinek iOS 13, jejíž zavádění se však zřejmě protáhne až do iOS 14.

Redesignování Apple Maps v USA bylo de facto dokončeno už v prosinci zmapováním posledních oblastí a jejich zanesením do map, až včera se však Apple odhodlal k oficiálnímu oznámení dokončení své domoviny. V té si mohou nyní uživatelé Apple Maps vychutnat například přesnější adresy, lepší navigaci, přehlednější dopravní informace či hlubší integraci některých prvků do iOS. Celkový design map nyní působí daleko moderněji a to jak ve 2D, tak i 3D pohledu. Třešničkou na dortu je pak funkce Look Around, která do značné míry kopíruje Google Street VIew. Využít ji tedy lze k procházení se či projíždění mnoha destinací v USA, které budou navíc postupem času přibývat.

Oficiální oznámení dostupnosti přepracovaných Apple Maps v USA je do značné míry velmi dobrou zprávou i pro tuzemské jablíčkáře. Apple se totiž po dokončení mapování své domoviny hodlá přesunout do Evropy, kterou hodlá začít co nevidět mapovat, aby mohl později v tomto roce začít zavádět přepracované mapové podklady se všemi výše uvedenými vychytávkami i zde. “Rozhodli jsme se vytvořit nejlepší mapy na této planetě, které mají odrážet to, jak lidé dnes zkoumají svět,” nechal se v tiskové zprávě slyšet šéf internetového softwaru a služeb Applu Eddy Cue, který mimo jiné dodal: “Těšíme se, až později v tomto roce spustíme tyto nové mapy i v dalších částech světa počínaje Evropou.” Nezbývá tedy než doufat, že půjde mapování Applu skutečně od ruky a výrazně vylepšené verze Apple Maps se dočkáme co nevidět.