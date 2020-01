Z iPhonu MacBook. Apple zřejmě vyvíjí speciální pouzdro, které tuto přeměnu umožní

Zatímco na svém softwarovém ekosystému si Apple velmi zakládá, o dobré hardwarové propojitelnosti nemůže být v jeho případě příliš řeč. Skvělým příkladem mohou být třeba odlišné nabíjecí porty MacBooků, iPadů Pro a iPhonů. To by však Apple zřejmě rád alespoň částečně změnil. Přemýšlí totiž dle všeho nad tím, zda by bylo možné využívat iPhone či iPad vložený do „noteboou“ jako jeho touchpad či displej a zároveň jeho výpočetní jednotku. Zatím se sice jedná o velmi pozoruhodný patent, avšak jeho realizace by zřejmě příliš problémová nebyla.

Apple poslední dobou sází jeden patent za druhým a nebojí se přicházet s poměrně netradičními koncepty, které se možná jednou stanou realitou. Nejinak je tomu i u nejnovějšího přírůstku, který se týká rovnou všech tří jablečných zařízení najednou, a to iPhonu, iPadu i MacBooku. Telefony i tablety by se totiž mohly stát součástí větší celku, který by rozšiřovaly o dodatečné funkce a nabízely by inovativní způsob, jak zařízení ovládat. Patent vyobrazuje zařízení podobné MacBooku, které má místo touchpadu plochu pro iPhone, zatímco na druhém nákresu lze místo obrazovky vložit iPad. V podstatě by si tedy uživatelé mohli ze svých jablečných zařízení „složit“ vlastní notebook, aniž by s sebou museli přenášet externí příslušenství. Technologický gigant ostatně zařízení označuje jako pouhého zprostředkovatele, tudíž by veškerý výkon i vykreslování obrazu mohl obstarávat právě telefon, nebo tablet. „Pouzdro“ by mezitím nabízelo vícero konektorů, klávesnici a komfortnější rozhraní mezi uživatelem a provizorním počítačem.

Nepředpokládá se, že by samotné zařízení bylo bez podpory iPhonu či iPadu jakkoliv využitelné. Mohlo by ale na druhou stranu obsahovat grafickou kartu či koprocesorový čip, který by dodával výkon připojeným jablečným zařízením a násobil by ho. Uvidíme, zda se nakonec jednou tohoto konceptu dočkáme i v praxi. Jisté je, že by tento krok výrazně usnadnil obsluhu jednotlivých zařízení a především by toto propojení částečně mohlo nahradit MacBook, alespoň v otázce jednodušších úkonů, nebo ho notně rozšířit. Tak či tak si nejspíše na realizaci ještě nějakou dobu počkáme. Zatím se totiž jedná pouze o předběžný návrh a jak jistě víte, Apple chrlí jeden patent za druhým.