Proč neměl první iPad fotoaparát

Od vydání první generace iPadu uběhlo již dlouhých 10 let. Za tu dobu ušel jablečný tablet dlouhý kus cesty a změnil se k nepoznání. Na začátek této cesty nyní v rozhovoru pro Input zavzpomínali dva klíčoví zaměstnanci Imran Chaudhri a Bethany Bongiorno, kteří stáli za jeho vývojem. Kromě poodhalení tehdejší vize Applu dvojice zavzpomínala a jednu dnes celkem nepochopitelnou věc – absenci fotoaparátu. Právě ten byste totiž na prvním iPadu hledali marně.

Dvojice v rozhovoru svým způsobem otevřeně přiznala, že tehdy neodhadla potřeby uživatelů a rozhodla se de facto špatně – tedy pro iPad bez fotoaparátu. „Tehdy jsme zvažovali maximálně tak to, že bude iPad využíván jako rámeček pro digitální fotky. V životě by nás nenapadlo, že budou lidé chodit s tabletem v ruce a pořizovat si fotografie. Vlastně se kolem toho vždy strhla docela vtipná debata, kterou jsme mnohokrát vedli v týmu. Zkrátka jsme nečekali, že by lidé zkrátka chtěli na iPad fotit,“ vzpomíná Bongiorno. Na jeho slova navázala Chaudri:„Je to dnes vážně k popukání. Nečekali jsme, že se z toho (fotoaparátu) stane tak velká věc a lidé to bude brát tak seriózně. Velká část populace ale fotoaparát využívala nadmíru často. Dodnes si živě pamatuji olympijské hry z roku 2012 v Londýně, kde jste viděli na ulicích a stadiónech davy lidí s iPadem v ruce. Spousta z nich tehdy fotoaparát využíval zejména z důvodu hledáčku, který jim rozšiřoval zorné pole a přibližoval jim vzdálené objekty. V tu chvíli nám došlo, že na tomhle musíme zapracovat a nabídnout co nejlepší a nejhodnotnější zážitek,“ dodala Chaudri.

Chyba v rozhodnutí vývojových se naštěstí na popularitě tabletu od Applu absolutně nepodepsala. Ba naopak už první generace (tedy generace bez fotoaparátu) se těšila velké popularitě, která s přibývajícími modely v následujících letech rostla. iPady se tak staly bleskurychle synonymem pro spolehlivé tablety a tuto pověst si drží i v této době. Vždyť zatímco trh s tablety obecně upadá, prodeje iPadů se stále drží na velmi dobrých číslech a dokonce pozvolna rostou.