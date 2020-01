Nová vlajková loď Huawei má překvapit přívětivou cenou

I Huawei se na jaře vytasí se svou vlajkovou lodí, a to konkrétně ke konci března. Podle leakera budou nové modely levnější, než by loňské P30. Důvod je údajně jednoduchý – absence Google aplikací. Pokud má leaker pravdu, bude základní P40 stát 600 eur, Pro verze pak 800 eur, což je u každého modelu sleva oproti loňsku o 200 eur. A to rozhodně není zanedbatelná částka. Vlajková loď P40 Pro Premium by měla dorazit s cenovkou 1000 eur. Myslíte, že tato cenová strategie přesvědčí uživatele o koupi smartphonu bez Google aplikací?