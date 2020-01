Elon Musk je holt očarován Rudou planetou. Tento vizionář si představuje, že do roku 2050 vznikne na Marsu město, jenž bude mít milion obyvatel. Ideální by prý bylo 1000 lodí o kapacitě 100 cestujících, přičemž by byly vypouštěny tři kosmické lodě denně. Musk si dokonce pohrává s myšlenkou, že by si na letenku bylo možné půjčit. Cestující by dluh splatil až na Marsu, kde se prý práce najde. Odletěli byste za novým životem a prací na Mars?