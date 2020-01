Nová sluchátka Audictus Voyager: Život je cesta. Dopřejte mu skvělou hudbu

Tisková zpráva: Audictus Voyager jsou sluchátka se skládací konstrukcí. Základ tvoří neodymové měniče o průměru 50 mm s impedancí 32 Ohmů. Citlivost sluchátek dosahuje hodnot 105 dB. Připojení je možné pomocí kabelu s koncovkou Stereo Mini Jack 3,5 mm nebo kabelem s koncovkou Jack 6,3 mm. Kabely jsou plně odnímatelné. Sluchátka mají pro jednotlivé koncovky vlastní vstupy. Bezchybná reprodukce hudby i mluveného slova je pro větší zážitek z poslechu podpořena zesílením basového spektra. Bohaté polstrování včetně hlavového mostu a ergonomický design zaručují pohodlné nošení. Skládací konstrukce pak usnadňuje transport a manipulaci.

Pro někoho je cestování koníčkem, pro druhého vášní. Někdo v cestování nachází odpočinek, druhý příležitost k objevování. Bez ohledu na to, co si vyberete, bude to jen vaše cesta, pečlivě ji sledujte, ohýbejte ji podle svých potřeb a nikdy nepřestávejte jít kupředu. Neustále hledejte nové okamžiky, nové pocity a objevy. Poslouchejte hudbu a jděte. Život je cesta. Dopřejte mu skvělou hudbu!

Cena a dostupnost

Bezdrátová sluchátka Audictus Voyager jsou dostupné prostřednictvím vybraných prodejců a internetových obchodů. Doporučená koncová cena činí 1 220 Kč včetně DPH.

Specifikace: