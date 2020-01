LEGO Boost: Stavebnice ovladatelná přes iPad, která zabaví nejen děti

Dánská společnost LEGO sklízí již desítky let ohromný úspěch, který jí nikdo nemůže upřít. Jak pravděpodobně všichni víte, firma se proslavila svými stavebnicemi z plastových kostek, které vdechly radost do každé domácnosti. A jelikož žijeme v moderní době, které se muselo přizpůsobit i LEGO, najdeme v její nabídce celou řadu skutečně zajímavých stavebnic s chytrými prvky. Jedním z nich je i LEGO Boost 17101.

Fotogalerie LEGO Boost 17101 – 1 LEGO Boost 17101 – 2 LEGO Boost 17101 – 3 LEGO Boost 17101 – 4 +2 Fotek LEGO Boost 17101 – 5 Vstoupit do galerie

Tato stavebnice se skládá z 847 kostek, ze kterých můžete stvořit až pět modelů. Konkrétně se jedná o robota Vernieho, který dokáže jezdit dopředu, dozadu a otáčet se, a taktéž o kocoura Frankieho, který poslušně pije mléko ze své láhve, přede a elegantně se prochází po místnosti. Ze stavebnice taktéž můžeme poskládat model kytary, který následně vydává reálné zvuky, následně máme možnost složit takzvaný AutoBuilder, který staví své vlastní miniroboty a vůz Multi-Tooled Rover, který se hýbe podobně jako robot Frankie a dokonce i střílí.

Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu, stavebnice LEGO Boost 17101 je interaktivní, což nám umožňuje s ní komunikovat. Tato komunikace probíhá skrze oficiální aplikaci pomocí iPadu (či jiného tabletu), ve které se můžete ponořit do základních principů programování a naprogramovat si chování například robota k obrazu svému. Samotní roboti díky svým senzorům dokáží reagovat na lidský hlas, nedělá jim problém pohyb do těch nejrůznějších směrů a taktéž si poradí s rozpoznáním barev.

Fotogalerie LEGO Boost 17101 – 6 LEGO Boost 17101 – 7 LEGO Boost 17101 – 8 LEGO Boost 17101 – 9 Vstoupit do galerie

Tento produkt je skvělou možností pro děti, které může hravou formou uvést do světa moderní techniky a probudit v nich zájem o dané téma. V dnešní době můžeme navíc častokrát vidět, že velké společnosti kladou extrémní důraz na programovaní, přičemž Apple není výjimkou. Z tohoto důvodu je potřeba s touto disciplínou začínat již v útlém věku a v co možná nejsnadnější podobě, které děti porozumí. Všechny tyto aspekty dokáže splnit právě stavebnice LEGO Boost 17101, která kromě zábavy nabídne spoustu edukativního využití. Stavebnice se na trhu objevuje za cenu kolem 4 499 Kč (nyní k dispozici za 3 999 Kč), což můžete považovat za investici do vzdělání vašich dětí.