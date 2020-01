Applu unikl design chystaných sluchátek Powerbeats 4. Takto budou vypadat

Není tomu tak dávno, co se podařilo vývojářům z bet iOS 13 vydolovat útržkovité informace o nové generaci sluchátek Powerbeats z dílny společnosti Beats spadající pod Apple. Ten jejich vývoj sice oficiálně nepotvrdil, ve včera vydaného iOS 13.3.1 nicméně zřejmě zapomněl jejich ikonu, díky čemuž jsme se dočkali nejen nepřímého potvrzení jejich příchodu, ale i odhalení designu.

Sluchátka Powerbeats 4 budou alespoň dle ikony v iOS kombinovat design své předešlé generace Powerbeats 3 a relativně nových Powerbeats Pro. Od těch “opíší” zejména výraznější zakřivení oblouku za ucho a design zachycení “hlavy” sluchátka k oblouku. Od Powerbeats 3 si zase Powerbeats 4 vypůjčí propojovací kabel, na kterém budou velmi pravděpodobně umístěny ovládací prvky a mikrofon.

Zleva Powerbeats Pro, Powerbeats 4, Powerbeats 3

Powerbeats 4 by měly alespoň podle náznaků z bet nabídnout některé funkce známé z AirPods 2, AirPods Pro a Powerbeats Pro a to díky čipu H1. Těšit se tak můžeme na vynikající konektivitu s bleskovým připojením k iOS zařízení, oznamování zpráv přes Siri či možnost jablečnou asistentku aktivovat pouhým hlasovým pokynem Hey Siri bez nutnosti jakéhokoliv poklepávání či přidržování tlačítek. Co se pak týče ceny sluchátek, ta se zřejmě bude pohybovat někde mezi Powerbeats 3 a Powerbeats Pro – tedy v rozmezí 5499 korun až 6699 korun. Na design Powerbeats 3 a Powerbeats Pro se můžete podívat v galerii níže:

Jelikož Apple přípravu nových sluchátek nepotvrdil, bohužel není jasné, kdy bychom se jich mohli dočkat. Jelikož má však evidentně na jejich příchod připravené už i své systémy v čele s iOS 13.3.1, zřejmě nás od představení dělí hodiny, maximálně dny. Pokud si tedy brousíte na nová sluchátka od Beats zuby, doporučujeme ještě chvíli počkat a do výběru zařadit i tento model.