Apple Watch se před Vánoci prodávaly jako rohlíky, zájem byl i o starší modely

Růst odvětví nositelné elektroniky Applu, která zahrnuje sluchátka AirPods či Apple Watch, je bez nadsázky nezastavitelný. Za poslední čtvrtletí loňského roku se útrata zákazníků za takováto zařízení vyšplhala na 10 miliard dolarů a poprvé v historii překonala Mac. Zajímavostí je však díky včerejšímu oznámení finančních výsledku mnohem více.

Odvětví nositelných zařízení rozhodně nezaostává za ostatními segmenty Applu. Konec konců, celkové příjmy se vyšplhaly během posledního čtvrtletí roku 2019 na 10 miliard dolarů a překonaly Mac, který se stabilně pohybuje kolem 7,2 miliardy dolarů. Meziročně si pak celá kategorie polepšila o 2,7 miliardy dolarů. Do kategorie nositelného příslušenství pochopitelně nespadají pouze Apple Watch a sluchátka AirPods, ale také například příslušenství, produkty od Beats a chytrý reproduktor HomePod. Co se pak týče zákazníků, jablečným hodinkám se podařilo nalákat suverénně nejvíce nových uživatelů. Podle Applu byla koupě Apple Watch během vánoční sezóny pro až 75 % spotřebitelů naprostou novinkou a uvedením jak do platformy, tak mnohdy také do samotného ekosystému. V září se tato hodnota pohybovala kolem 70 %, tudíž je na první pohled jasné, že spousta uživatelů si kupovala teprve svůj první model jablečných hodinek. porovnání s takovým gigantem jako iPhone, který je na trhu daleko déle, se však jedná o poměrně očekávaný výsledek.

Velmi zajímavé je, že velký zájem nebyl dle dostupných informací jen o novější modely, ale také o modely staršího data. Prodejním hitem totiž měly být i Apple Watch Series 3, které nabízí i přes svůj věk stále prvotřídní funkce, které uspokojí potřeby i středně náročných uživatelů. Právě po těch měli sahat „nováčci“ nejčastěji, což se projevilo i na jejich mizerné předvánoční dostupnosti, která decimovala mnohé zahraniční trhy.