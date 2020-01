7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (29. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud se již delší dobu díváte po nějakém bezkonkurenčním kalendáři, který by dokázal splnit všechny vaše požadavky, rozhodně byste měli vyzkoušet aplikaci Fantastical – Calendar & Tasks. Tato aplikace dokáže počítat se všemi možnostmi a u jednotlivých událostí vám taktéž umožní nastavení časového pásma.

Původní cena: 1 250 Kč (Zdarma)

Zdá se vám, že váš Mac nefunguje úplně tak, jak by vlastně měl? V takovém případě za touto změnou může stát virus, který jste mohli stáhnout spolu s nějakým souborem. Aplikace AntiVirus- Virus & Adware Scan dokáže proskenovat váš disk a v případě nalezení hrozby ji odstranit. Tento antivirus si poradí s malwarem, spywarem, adwarem a spoustou ostatních typů virů.

Původní cena: 699 Kč (679 Kč)

Další antivirový program, který je dnes k dispozici se slevou, je Max Total Security- Anti-Virus. Tato aplikace představuje komplexní bezpečnostní řešení, které dokáže ochránit váš Mac za jakékoliv situace. Užíváním tohoto nástroje byste měli být v relativním bezpečí, a to například i projíždění webu.

Původní cena: 899 Kč (849 Kč)

Jestliže potřebujete častokrát zabránit vašemu Macu v tom, aby přešel do režimu spánku a už vás nebaví neustále upravovat nastavení v Předvolbách systému, rozhodně by vám neměla utéct dnešní nabídka na aplikaci Theine. Ta se ovládá přímo z horního menu baru, kde vám postačí nastavit čas, kdy váš jablečný počítač nesmí přejít do zmiňovaného režimu spánku.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Máte v oblibě sportovní hry, ve kterých se chopíte role kouče vašeho vysnívaného týmu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste se přinejmenším měli podívat na hru Franchise Hockey Manager 6. V této hře se chopíte trénování hokejového týmu ze soutěže NHL, přičemž váš cíl je jasný – vyhrát prestižní Stanley Cup.

Původní cena: 36,99 € (18,49 €)

V zábavné hře Human: Fall Flat se ocitnete v roli hrdiny jménem Bob, který neustále sní o surrealistických lokacích, které jsou plné těch nejrůznějších hádanek. V této hře bude vaším hlavním úkolem především objevovat, přičemž vám nesmí chybět notná dávka vynalézavosti. Jak hra vypadá si můžete prohlédnout na Steamu nebo v níže přiložené galerii.

Původní cena: 14,99 € (5,99 €)

Stažením aplikace iLove Video Crop získáte perfektní nástroj, který se stane vaším parťákem při potřebě ořezu videa. S tímto si appka poradí vskutku bravurně a co možná nejrychleji. Jednoduše vám postačí manuálně zvolit ořez, vaši volbu potvrdit a výsledné video exportovat.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)