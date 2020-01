Apple se chlubí první upoutávkou na dokument Beastie Boys Story z TV+

Před několika dny jsme informovali o pozoruhodném dokumentu Beastie Boys Story, který si bere inspiraci z knižní předlohy a mapuje více než čtyřicetiletý osud skupiny Beastie Boys. Ta ve své době vyprodávala koncerty a stala se symbolem hiphopu, který s největší pravděpodobností jen tak někdo již nezopakuje. Apple se tedy náležitě opřel do propagace snímku a přispěchal s teaser trailerem, který má nalákat fanoušky a potenciální diváky. Zatím to vypadá, že se máme rozhodně na co těšit.

Pokud máte v lásce hiphop v jeho tradiční formě, jistě jste minimálně zaslechli o populární kapele Beastie Boys, která v 80. a 90 letech zabírala žebříčky hitparád a stavěla se po bok ostatních gigantů. Před pár lety byla sice skupina oficiálně rozpuštěna kvůli smrti jednoho z členů, ale i tak jsou její zbylí dva členové aktivní a nyní se také podílí na zmapování celé jejich historie, jež se datuje téměř 40 let do minulosti. Ve své podstatě se jedná spíše o rodinný a přátelský dokumentární snímek, jenž má zachytit esenci přátelství mezi jednotlivými členy a seznámit diváky se vzestupy i pády hudebníků. Konec konců, za režií stojí dlouholetý přítel kapely Spike Jonze.

Naštěstí Apple nenechává nic náhodě a po oficiálním oznámení přichází s teaser trailerem, který dá divákům nahlédnout do zákulisí a navnadí je na chystaný dokument. Ostatně, Beastie Boys Story se máme dočkat již v dohledné době, film zamíří do vybraných kin IMAX 3. dubna a o tři týdny později, 24. dubna, se podívá také na streamovací platformu Apple TV+. Uvidíme, jak se nakonec snímek podaří a zda budou fanoušci i běžní předplatitelé služby nadšeni. Technologický gigant si dává na dokumentech záležet a v současné době již připravuje rovnou několik. Bohemian Rhapsody se tedy sice Beastie Boys nejspíše nevyrovnají, ale i tak by mohlo jít o podařený počin.