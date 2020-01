7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (28. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Někdy se nám může stát, že se na našem Macu objeví vícero stejných souborů, které následně zbytečně zabírají místo na disku. S tímto si dokáže poradit aplikace Duplicate Finder and Remover, která tyto soubory vyhledá a následně spolehlivě odstraní. Aplikace si taktéž poradí s vyčištěním externích úložišť.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pokud hledáte komplexnější řešení pro čištění disku vašeho Macu, poté by vaše pohledy měly směřovat spíše na aplikaci Disk Clean Pro. Tento účinný nástroj dokáže kompletně prohledat vaše úložiště a případně odstranit zbytečné soubory, které mohou mít podobu pozůstatků po již odstraněných aplikacích, systémové logy a spoustu dalších.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Jestliže jste vývojářem a v poslední době trápíte s tvorbou samotného loga pro váš software, která vám pomalu nedá ani spát, možná by vaše trápení mohla ukončit aplikace Icon Plus – Icon & Logo Design. Ta totiž disponuje velice jednoduchým uživatelským prostředím, díky čemuž je práce v ní zcela snadná.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Aplikace Money Pro: Personal Finance vám značně pomůže ve správě vašich financí, a to vše ve velice přehledné podobě. V této aplikaci si totiž budete značit všechny vaše příjmy a výdaje, které se následně projeví v samotném kalendáři. Díky tomu dokážete předvídat nadcházející situace a daleko lépe kontrolovat váš rozpočet. Jak aplikace vypadá a funguje si můžete projít v níže přiložené galerii.

Původní cena: 749 Kč (449 Kč)

Snili jste někdy o životě fotbalového manažera, který má pod kontrolou váš vysnívaný klub? Tento zážitek si můžete užít skrze hru Football Manager 2020. Vaším úkolem samozřejmě bude volba správných taktik, díky čemuž zajistíte klubu například vítězství a nebudete se muset bát vyhazovu.

Původní cena: 54,99 € (41,24 €)

Kdo by neznal populární herní sérii DiRT, ve které se vžijete do role automobilového závodníka. Do akce se momentálně dostala hra DiRT 4, ve které se chopíte volantu těch nejlepších vozidel a vrhnete se do závodů rally. Co vás nadále nadchne, je rozhodně režim pro více hráčů a dokonalá grafika.

Původní cena: 54,99 € (10,99 €)

Pokud hledáte spolehlivý nástroj, který dokáže převést obrázky z PDF dokumentů do různých datových formátů, poté byste rozhodně neměli propást akci na aplikaci PDF Convert Tool. Tato aplikace si totiž s tímto úkolem velice hravě poradí a navíc vám nabídne spoustu možností při samotném exportu.

Původní cena: 299 Kč (Zdarma)