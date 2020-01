Na iPhonech si již brzy zahrajeme další díl krásné příběhové adventury Krystopia

Kvalitních příběhových adventur je na jablečný systém jako šafránu a nedivili bychom se, kdyby příznivci tohoto žánru již dávno prožívali okurkovou sezónu. Naštěstí se však stále najdou vývojáři, kteří těmto hrám holdují a nedají na ně dopustit. Mezi ně patří například také studio Antler Interactive, které má za sebou povedenou hříčku Krystopia: A Puzzle Journey, jež zaujala hráče po celém světě a vydobyla si pořádné renomé. Tvůrci nezahálí a pouští se do vývoje nástupce, který ponese podtitul Nova’s Journey.

Pokud sledujete žánr logických adventur, jistě vám neuniklo studio Antler Interactive, které má za sebou hezkou řádku povedených her. Naštěstí vývojáři neusnuli na vavřínech a pilně pracují na pokračování puzzle hříčky Krystopia: A Puzzle Journey, které ponese název Krystopia: Nova’s Journey. Podle oficiálních slov se chtějí tvůrci vyvarovat předešlých chyb a mírně se odklonit od stávajících herních mechanismů, mezi něž patřilo zejména řešení složitých hádanek. Nyní se však pozornost upře zejména na příběh a dynamičtější hratelnost. Zatímco předchůdce si zakládal na izometrickém pohledu, pomalém postupu a důkladném, rozvážném jednání, nejnovější přírůstek se inspiruje ostatními hrami z téhož žánru a přispěchá s pohledem ze třetí osoby a spoustu dalších větších či menších změn. Na samotné hádanky tedy bude možné nahlížet z vícero úhlů a vyhodnotit nejlepší cestu, jak se skrz danou úroveň dostat.

Samozřejmě nebude chybět pořádně hutná atmosféra, podařené audiovizuální stránka a rozmanité lokace. Opět se navíc vžijeme do staré dobré Nova Dune, v jejíž kůži budeme prozkoumávat opuštěné prostředí a hledat si cestu obtížným terénem. S tím nám bude pomáhat malá ještěrka, která se dostane na nepřístupná místa a nejednou nám zachrání kůži. Na vydání si sice ještě počkáme, podle nejnovějšího oznámení nejspíše až do léta, ale i tak se máme rozhodně na co těšit a milovníkům adventur bychom vřele doporučili sledovat vývoj a dění kolem hry. Pokud se však třesete nedočkavostí, zamiřte na App Store a zdarma si stáhněte předchozí díl.