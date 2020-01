Co je to koronavirus?

Pokud nyní sledujete zprávy, nemůžete minout informaci o koronaviru. V Číně ale i jinde ve světě momentálně panuje strach a velké obavy. Pomoc v boji proti této nemoci přislíbil dokonce i Tim Cook. Co to ale koronavirus vlastně je? Na to vám odpoví Martin Rota ve videu umístěném na jeho skvělém kanále Vědecké kladivo.