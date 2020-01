7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které jsou dnes zdarma nebo se slevou (27. 1. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud hledáte nějakou externí aplikaci, která dokáže spolehlivě spravovat vaše hesla, možná byste se mohli podívat na Password Manager by Max Secure. Tento nástroj dokáže uchovávat vaše přihlašovací údaje, ke kterým vám umožní přístup skrze univerzální heslo či Touch ID, generovat silná hesla a spoustu dalších výhod.

Původní cena: 279 Kč (49 Kč)

Aplikace HTTP Request Analysis slouží především pro programátory, kteří se soustředí na vývoj pro web. S tímto nástrojem totiž mohou spolehlivě odchytávat všechny HTTP požadavky a odpovědi, které jsou odeslány při komunikaci se serverem a náležitě je zpracuje.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte alternativní náhradu za jablečný software iMovie, možná by vaše tužby mohla uspokojit aplikace Action Camera Master – Extended Edition PRO. Tento nástroj si spolehlivě poradí s úpravou vašich videí a nabídne spoustu funkcí při samotné úpravě videa či audia.

Původní cena: 529 Kč (Zdarma)

Určitě každý z vás se již někdy setkal se snímkem, na kterém byly prohozeny tváře dvou postav. Přesně tohoto efektu můžete spolehlivě dosáhnout skrze aplikace Face Switch – Photo Editor PRO, která vám umožní prohodit tváře dokonce i více postav na jedné fotografii.

Původní cena: 1 050 Kč (Zdarma)

Jestliže se častokrát setkáváte s komprimovanými složkami jiného formátu než ZIP, pravděpodobně k nim hledáte nějakou aplikaci, která by je dokázala bez problému otevřít a extrahovat. Přesně k tomuto slouží unRAR – RAR ZIP 7z Extractor, která si mimo ZIPu poradí i s formáty RAR a 7z.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název této aplikace napovídá, PDF to Html Converter + dokáže převádět dokumenty ve formátu PDF do podoby webových stránek. Jestliže se tedy častokrát nacházíte v situaci, kdy potřebujete co nejrychleji publikovat váš dokument ve formátu PDF a nechcete jej ručně přepisovat či posílat, rozhodně byste neměli propást dnešní nabídku a aplikaci si stáhnout zdarma.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

V současné době se svět potýká se zcela novou hrozbou v podobě virálního coronaviru, který sužuje občany Čínské lidové republiky. Spousta lidí tuto situaci přirovnává ke hře Plague Inc: Evolved, ve které vytvoříte například vlastní virus, se kterým musíte zničit lidskou existenci. Tato hra dokáže odlehčit aktuální situaci a přinést spoustu zábavy.

Původní cena: 14,99 € (5,99 €)