36 let Macu: Jak šel čas s počítači od Applu

V roce 1977 společnost Apple představila Apple II – jeden z prvních osobních počítačů na světě. Jen málokdo tehdy tušil, že tato firma jednou bude dominovat světovému trhu s elektronikou a výpočetní technikou. 24. ledna tohoto roku uplynulo 36 let od uvedení Macintoshe. Jak vypadaly začátky jablečných počítačů?

Apple III

Apple III (1980)

První zastávkou na historické cestě „post-Apple III érou“ je model Apple III. Byl koncipován coby stroj pro firemní a podnikatelské účely a byl také plně kompatibilní s hardwarem i softwarem svého předchůdce. Zároveň ale na tomto počítači běžel software, navržený speciálně pro Apple III. „Trojka“ se ale nakonec na trhu příliš dobře neujala. Měla několik poměrně zásadních chyb, z nichž jednou bylo výrazné přehřívání. Jeho důvodem byla absence interního ventilátoru, kterou navrhl sám Jobs. Apple III vyšel nakonec firmu celkově na 60 milionů dolarů, z nichž většina byla investována do zákaznické podpory.

Lisa

Také Lisa měla být počítačem, určeným převážně pro potřeby firem. Lisa byla hned v několika směrech revolučním počítačem – stala se totiž historicky prvním Apple produktem s grafickým uživatelským rozhraním (GUI), čímž předznamenala i vlastnosti se kterými o rok později přišel první Macintosh. Ještě před vývojem Lisy navštívil Steve Jobs výzkumné centrum společnosti Xerox v kalifornském Palo Alto, kde se stal svědkem vývoje zásadních nových technologií – kromě zmíněného GUI šlo třeba o ovládání počítače myší. Lisa byla vybavena vestavěným displejem, klávesnicí a jednotlačítkovou myší.

To, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost – ikony souborů, rozbalovací menu nebo funkce drag&drop – bylo u Lisy novinkou. Součástí softwarového vybavení tohoto počítače byl také balíček aplikací pro práci a produktivitu – jednalo se o software, určený pro práci s tabulkami, kreslení, tvorbu grafů, psaní, ale třeba také pro správu souborů. Největším problémem Lisy se nakonec stala cena, která tehdy činila 9995 dolarů, a příliš jí nepomohlo ani zlevnění o 3000 dolarů v roce 1983. Ani Lisa 2, která se začala prodávat v roce 1984 za 3495 dolarů, nakonec na trhu příliš neuspěla. Pět let po vydání „dvojky“ Apple své neprodané Lisy pohřbil v Loganu ve státě Utah.

Koncept původního Macu

Počátky původního Macintoshe byly ve skutečnosti poměrně skromné. Původně měl být „nízkonákladovým“ osobním počítačem pro průměrné uživatele a jeho cena neměla přesáhnout 500 dolarů. „Projekt Macintosh“ byl navíc zpočátku koncipován jako výzkumný, a Apple s ním nemířil tak vysoko jako v případě Lisy či Apple III. Dohledem nad projektem byl pověřen Jer Raskin. Právě díky nižší prioritě byl k práci na projektu posléze na vlastní žádost přizván i Steve Jobs, kterého Apple nechtěl po neúspěchu Apple III pověřovat prací na důležitějších projektech.

Pod Jobsovým vedením se projekt Macintosh postupně změnil z vývoje finančně nenáročného počítače s tehdy tradičním textovým rozhraním v jakousi méně nákladnou verzi Lisy. Jobs ale chtěl schopnosti budoucího Macintoshe posunout ještě dál a učinit z Macintoshe produkt, který výrazně ovlivní celý počítačový průmysl. Přestože jak „tým Lisa“, tak i „tým Macintosh“ jistou dobu pracovaly souběžně, panovala mezi nimi jistá rivalita. Členové týmu Macintosh se začali stylizovat do pirátů, a před jejich sídlem byla dokonce vyvěšena pirátská vlajka. V rámci soupeření o to, čí produkt se lépe uchytí na trhu, se Steve Jobs vsadil s manažerem projektu Lisa Johnem Couchem o 5000 dolarů. Lisa se sice dostala na trh dříve, projekt Macintosh měl ale mnohem výraznější dopad na budoucí vývoj počítačového průmyslu. Jobsovo zapálení pro vývoj Macintoshe se začalo podobat fanatismu, a dokonce členům týmu rozdal trička s nápisem “90 HRS/WK AND LOVING IT“.

Zpoždění na pořadu dne

V průběhu vývoje prvního Macintoshe došlo hned k několika zpožděním – důvodem bylo především podcenění jeho významu – a došlo také k řadě změn původního konceptu. Tým se nicméně i nadále držel pojetí Macintoshe coby počítače pro „obyčejné lidi“, a chtěl, aby ho uživatelé mohli používat bez jakýchkoliv komplikací, ať už softwarových, nebo v podobě slotů pro periferie či nadbytečných kabelů.

Když Macintosh konečně spatřil v roce 1984 světlo světa, podobal se Raskinovu konceptu jen částečně. Namísto původně zamýšlených pěti set dolarů se cenovka počítače nakonec vyšplahal na 2495 dolarů. Když Steve Jobs Macintosh poprvé představil veřejnosti 24. ledna roku 1984, všichni přítomní byli opravdu ohromeni. Počítač se vyznačoval „all-in-one“ designem, měl jasný grafický displej a ovládal se myší.

Jak to tak bývá, sklidil Macintosh kromě nadšených ovací také částečnou kritiku, a to především kvůli monochromatickému displeji, absenci možnosti rozšíření nebo nekompatibilitě s existujícím softwarem. Macintoshe se slotů pro rozšíření dočkaly až počátkem roku 1987. V průběhu let se počítače od Applu přirozeně postupně měnily, původní Macintosh ale zůstane navždy v historii zapsaný jako ikonický počítač, který toho hodně změnil.