Recenze JBL Tune 750BTNC: dostupná bezdrátová sluchátka s podporou ANC

V dnešní recenzi se podíváme na bezdrátová sluchátka JBL Tune 750BTNC. Jak již název napovídá, řada Tune značí levnější produktový segment od JBL, BTNC pak značí kombinaci bezdrátového modelu s funkcí aktivního potlačení okolního zvuku. Tato sluchátka disponují zajímavou výbavou a cenou, pojďme se tedy podívat, jestli stojí za zvážení.

Specifikace

Model Tune 750BTNC disponuje 40 mm měniči s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 100 dBSPL při zapnutém ANC. O bezdrátový přenos hudby se stará stále ještě Bluetooth 4.2 s podporou profilů A2DP v1.2, AVRCP v1.5, HFP v1.6 a HSP v1.2. Sluchátka mají také klasický audio konektor a je možné je tedy využívat i v běžném drátovém režimu. V případě bezdrátového použití se o provoz stará integrovaná baterie s kapacitou 610 mAh, která dokáže sluchátka zásobovat energií po dobu 15 hodin při bezdrátovém přenosu s ANC, 22 hodin při bezdrátovém přenosu bez ANC a až 30 hodin při použití s kabelem a zapnutým ANC. Nabití baterie pak trvá zhruba dvě hodiny. Samozřejmostí je také přítomnost mikrofonu a funkce Multi-Point connection, díky které je možné snadno přepínat mezi připojenými zdroji (iPhone, iPad…). Sluchátka jsou se svými 220 gramy velice lehká a jsou k dispozici ve čtyřech barevných variantách – černá, červená, modrá a bílá.

Provedení

Sluchátka patří do nižší kategorie v rámci produktové nabídky JBL, což se projevuje třeba na použitých materiálech. Tento model je takřka výhradně z plastu. Díky tomu jsou sluchátka lehká. Plastová konstrukce působí solidně, nikde nevrže a slícování dílů je na dobré úrovni. S kvalitou provedení JBL obvykle problém nemá, a to ani u levnějších modelů. Tento případ není výjimkou. Náušníky jsou z koženky a jsou příjemně hluboké.

Ovládání a ergonomie

Veškeré ovládací prvky ve formě tlačítek najdeme na pravém náušníku, kde se nachází jak tlačítko pro zapnutí/vypnutí, tak to pro změnu režimů (ANC) a ovládání přehrávané hudby. Na tomto místě najdeme také audio konektor pro připojení přibaleného kabelu v případě, že nechcete využívat Bluetooth připojení. Polstrování náušníků a hlavového mostu je dostatečné a v kombinaci s váhou sluchátek je nošení pohodlné. Ani při delších intervalech poslechu ze sluchátek nebolí uši. Prostor uvnitř náušníků je však poměrně omezený a dovedu si představit, že lidé s většími boltci mohou mít trochu problém uši do sluchátek poskládat. V mém případě do bylo úplně akorát, každý jsme ale trochu jiný.

Zvuk

JBL u tohoto modelu nabízí svůj tradiční „JBL Pure Bass Sound“, kterým se chlubí u většiny podobných sluchátek. Charakter zvuku je tak opět velmi podobný tomu, co jsme tu měli již mockrát. Zvýrazněné basy (jejichž zvýraznění je ještě citelnější v režimu se zapnutým ANC), které jsou však stále ještě snesitelné, a typický „moderní“ zvuk, který většina zákazníků vyhledává. Z pohledu běžného uživatele znějí sluchátka dobře, živě, díky over-ear konstrukci dokáží do jisté míry vtáhnout do děje a obklopit posluchače zvukovou kulisou. V této cenové relaci a s touto výbavou si není moc na co stěžovat. Funkce ANC funguje relativně dobře, i když nedokáže odfiltrovat takovou míru ambientního hluku, jako dražší modely. To je však pochopitelné. S metrem nebo tramvají si poradí spolehlivě. Sluchátkům pomáhá i míra pasivního odhlučnění, která je také slušná.

Závěr

Ideální sluchátka pro každodenní nošení.

JBL Tune 750BTNC jsou solidně hrající, dobře provedená bezdrátová sluchátka, která nabízí funkci aktivního potlačení okolního hluku. ANC už dlouhou dobu není výsadou jen těch dražších modelů v produktové nabídce. Pokud hledáte lehká, skladná a pohodlná sluchátka pro každodenní nošení na cestu do školy nebo do práce, k tomuto účelu zcela dostačí.