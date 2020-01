Christian Louboutin Loubiflap iPhone X/Xs: Elegantní obal pro milovnice červených podrážek

Upřímně řečeno nevím, jestli červené podrážky na svých Louboutinkách milují víc ženy nebo ten pohled lahodí spíše mužskému oku. Ať už je pravda kdekoli, staly se červené podrážky nejen neodmyslitelným symbolem lodiček značky Christian Louboutin, ale také symbolem elegance, ženskosti a luxusu.

Louboutin však již dávno není jen obuvní značka, a i když je pro ni obuv stále tím nejdůležitějším co produkuje, patří do jejího portfolia také dekorativní kosmetika, parfémy, kabelky a další doplňky. Mezi doplňky pak patří také obaly na iPhone, a právě na obal s názvem Loubiflap, který svou elegancí zaujme nejednu dámu, se dnes podíváme.

Obal je velice jednoduchý, stejně jako design kultovních lodiček od Louboutina. Jemnou telecí kůži prošívá černá nit, ovšem lemy, stejně jako celá vnitřní strana, jsou přesně jako oblíbené lodičky vaší ženy červené. Vnější stranu obalu zdobí kromě precizního ručně dělaného prošívání také decentní kovové logo v podobě iniciálů Christian Louboutin. Zadní strana obalu pak nese malé logo vytlačené do kůže. Obal díky tomu působí elegantním dojmem a nepoutá na sebe zbytečně pozornost, přitom je na první pohled vidět, že se jedná o kvalitní a poměrně luxusní kousek.

Flipové pouzdro chrání jak displej, tak celý telefon, který se vkládá do vnitřního plastového rámečku. Telefon je tak chráněn nejen měkkou kůží, ale také odolným plastem. Na levé straně vnitřní části flipového obalu máte k dispozici trojici přihrádek na platební karty nebo doklady. Další velká přihrádka je pak k dispozici za platebními kartami a je stejně velká, jako samotný obal. Hodí se například na bankovky nebo vizitky. Pokud by se obal dělal v pánské verzi, obsahuje dostatek místa na vše, co sebou chlap potřebuje, když jde kamkoli ven. V případě ženy, je však nutné počítat s tím, že kromě další peněženky, kosmetické tašky a dalších menších neidentifikovatelných obalů a taštiček, je vše ještě v kabelce.

Christian Louboutin Loubiflap patří samozřejmě mezi fashion obaly a mluvit o nějaké precizní ochraně při pádu nebo čemkoli podobné je zbytečné. Na druhou stranu se jedná o obal, který perfektně plní svůj účel, jímž je ochránit spolehlivě telefon, zejména jeho displej při nošení v kabelce a při běžném zacházení. Svým designem a stylem se totiž jedná o obal, který bude dáma nosit na business jednání nebo někam do restaurace, kavárny a na běhání nebo do posilovny je vymění za jiný. Obal můžete zakoupit v buticích Christian Louboutin za cenu 6500Kč, respektive 250€.