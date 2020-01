Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC líbivou logickou hru The Bridge

Před týdnem jsme informovali o tom, že na Epic Games přispěchalo s další hrou zdarma, a to pozoruhodnou dobrodružnou hříčkou Horace, která učarovala tisícům hráčů a stala se jakýmsi symbolem motta „od hráčů pro hráče“. Tím ale pochopitelně opožděné Vánoce nekončí, herní společnost se totiž vytasila ještě s jednou novinkou, která naopak potěší milovníky logických, melancholicky laděných her. Řeč je o titulu The Bridge, který se může pochlubit rovnou několika zajímavými mechanikami.

Naše týdenní rubrika se postupem času pomalu rozrůstá, a byť byl minulý týden na nějaké větší tituly poměrně skromný, nyní tu máme něco speciálního. Herní gigant Epic Games se totiž vytasil s netradiční hříčkou The Bridge, která na první pohled zaujme pochmurnou atmosférou, potemnělou grafickou stránkou a tendencí inklinovat k fyzikálním zákonům. Ostatně, samotné studio stojící za hrou si říká The Quantum Astrophysicists Guild, což rozhodně něco vypovídá o tom, co můžeme ve hře čekat. Prim budou hrát totiž logické hádanky a manipulace s gravitací i prostorem, abychom dosáhli požadovaných výsledků. Vše je navíc zabalené v uměleckém hávu, který nás postupně provede všemi světy a úrovněmi.

Kromě netradičních herních mechanik a depresivní vizuální stránky tak na hráče čeká také vynikající hudební doprovod, jenž bude navozovat pomalou, melancholickou náladu, a až 48 unikátních hádanek, z nichž každá bude vyžadovat odlišný styl řešení. V každé z nich však bude hrát roli fyzik a ohýbání prostoru, což jistě učaruje milovníkům alternativních fyzikálních zákonů. Pokud tedy nedáte dopustit na tajemstvím zahalení tituly, kde se stává alfou a omegou vlastní kreativita a představivost, potom dejte The Bridge rozhodně šanci. Ke hraní vám postačí Windows 8, procesor o taktu 1GHz a 512MB operační paměť spolu se základní grafickou kartou. Uvidíme, s čím se Epic Games vytáhne příště. Jisté ale je, že zatím nám společnost sází jednu originální pecku za druhou.