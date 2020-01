Stahujte zdarma: Epic rozdává Horace – nejlepší PC indie hru roku 2019

Naše pravidelná rubrika se pomalu, ale jistě rozšiřuje a postupně nabobtnává. Konec konců, vývojář z Epic Games nelení a stále přichází s novými tituly zdarma, kterými chtějí přebrat hráče Steamu a stát se hlavním hráčem na poli počítačových herních platforem. Zatím tento plán tvůrcům poměrně vychází a kromě 6 her, které hráčům nadělili pod stromeček, nenechali nic náhodě a přispěchali s další pozoruhodnou hříčkou. jež zaujme především milovníky adventur ze starých dobrých časů.

Co si budeme povídat, Epic Games hráče tituly zdarma bombarduje týden co týden, ale jen málokdy se stane, že by se objevila tak zajímavá a netradiční hra jakou je právě Horace. Ta pochází z dílny vývojářů Paula Helmana a Seana Scapelhorna a spatřila světlo světa v polovině loňského roku, což není zase tak dávno. Ač na první pohled Horace vypadá jako obyčejná adventura, která si bere prvky ze starých her a čerpá z legend svého žánru, není to tak docela pravda. Počin tohoto totiž nabízí daleko více, včetně 15 hodinové kampaně, propracovaného příběhu sledujícího osud malého robota, nostalgických referencí a popkulturních vložek, které si budou pamatovat zejména věrní fanoušci titulů ze staré školy.

V recenzích tato hříčka od známého dua vývojářů zabodovala a ihned si ji zamilovali i hráči, kteří nešetřili pochvalnými ódami. Pokud máte ale v lásce boj, akci a frenetické kosení hord nepřátel, nemusíte se bát, že byste přišli zkrátka. Hra nabízí dostatečné množství výzev, soubojů i zbraní a schopností, které si budete moci postupem kampaně odemknout. Ke hraní vám navíc postačí jen Windows 7, Intel Core i5 a jakákoliv základní grafická karta. Máte-li tedy sklony nostalgicky vzpomínat na staré čase, kdy hry ještě stály za to a chcete si opět užít pořádné dobrodružství, doporučujeme zamířit na Epic Store a dát této nečekaně pozoruhodné adventuře šanci. Ostatně, hra byla nominována na nejlepší indie hru za rok 2019, což už o něčem relevantním svědčí.